[Covid-19] Samedi 18 avril 2020 à minuit, David Guetta propose un show live pour collecter des fonds en direct sur W9 et les réseaux sociaux de Fun Radio

Samedi 18 avril 2020 à minuit, David Guetta se produira à partir d’un emplacement unique au centre-ville de Miami pour un show live exclusif diffusé dans le monde entier pour collecter des fonds dans la lutte contre le COVID 19.

David Guetta souhaite motiver et unifier le public à travers la musique pour se rassembler et prendre des mesures contre ces défis sans précédents : il collectera des fonds pour Feeding South Florida (distribution de repas pour les démunis), Feeding America, la Fondation des Hôpitaux de Paris (pour améliorer les conditions de travail du personnel hospitalier et des patients) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Diffusions

Samedi 18 avril 2020 à partir de minuit :

– W9

– Réseaux sociaux de Fun Radio

Site internet de l’événement

