Chaque semaine, L’Échappée Bière propose L’Échapéro (bières + tapas cuisinées par des chefs, recettes, jeux…)

En cette période exceptionnelle qui voit la population confinée chez elle et les bars et restaurants fermés au public, il est plus que nécessaire de mettre en place des initiatives qui remettent de la convivialité et du goût dans le quotidien. C’est ce que propose L’Échappée Bière avec L’Échapéro : chaque semaine deux bières locales**, des tapas cuisinées par des chefs, des recettes, des jeux et d’autres surprises encore. Et pour joindre l’utile à l’agréable, 1€ sera destiné à l’association l’Enfant bleu, association de soutien aux enfants, adolescents et adultes victimes de maltraitance durant l’enfance.

une brasserie mystère et un chef différents chaque semaine

Dans chaque Box, tout le nécessaire pour un apéro gourmand en duo :

2 bouteilles de bières artisanales** (33cl) ou 1 grande bouteille (75cl) d’une brasserie* de la Métropole Lilloise,

2 tapas réalisées en accords avec les bières par des chefs lillois,

recettes pour reproduire ces tapas chez vous,

1 goodies surprises,

1 jeu différent chaque semaine.

* Le nom des brasseries restera un mystère jusqu’à l’ouverture du kit, mais aucun danger, ce sera du bon, du local, de l’artisanal et parfois même de l’avant-première !

Soutenir le tourisme, les brasseurs, les restaurateurs et la maltraitance infantile

La période de crise traversée étant particulièrement difficile pour le tourisme, les restaurateurs et les brasseurs, la démarche de L’Échapéro a pour objectif de contribuer (à une échelle modeste) à un soutien de leur activité et à la mise en avant de leur savoir-faire.

Une démarche qui allie découverte, goût et solidarité, d’autant plus que sur les 20€ de chaque apéro, 1€ sera reversé à l’association l’Enfant bleu.

commande en ligne et retrait directement dans les restaurants

Pour se procurer L’Échapéro, il suffit de commander directement sur le site de L’Échappée Bière >>> cliquez ici !!!

Et de se rendre directement chez le restaurateur concerné aux horaires d’ouvertures de son drive pour se procurer le kit.

Toutes les infos seront disponibles les jours précédents sur la page Facebook de l’Échappée Bière et du restaurant de la box concernée :

– Le 30 avril, 01 & 02 mai 2020, rendez-vous Aux Epherites (Rue Nicolas Leblanc)

– Les 06, 07 & 08 mai 2020, rendez-vous à l’Octopus (Place Sébastopol)

– Semaine du 11 mai 2020 au Boucan (Place Jacquart)

Les autres restaurateurs de l’opération vous seront communiqués prochainement.

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération

Source & image : DR – © L’Échappée Bière