A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, le Centre Commercial Lillenium propose de nombreuses animations !



Au programme

Rencontre du Père Noël – Espace « Le traîneau du Père Noel » – 2ème étage

La Magie de Noël est arrivée à Lillenium ! Venez à la rencontre du Père Noël ! Il vous accueillera prés de son traîneau qui est arrivé tout droit de Laponie.

Dates :

– Mercredis 09, 16 et 23 décembre 2020

– Samedis 12 et 19 décembre 2020

– Dimanches 13 et 20 décembre 2020

– Lundi 21, mardi 22 et jeudi 24 décembre 2020

Les Mères Noël en roller de 14h à 18h – Déambulation

Les Mères Noël déambuleront en roller dans votre centre pour vous offrir des goodies et des sucreries de Noël.

Dates :

– Samedis 12 et 19 décembre 2020

– Dimanches 13 et 20 décembre 2020

– Mercredis 23 et jeudi 24 décembre 2020

Show Aérien – Près de la scène centrale – Rez-de-Chaussée

Une représentation impressionnante de tissu aérien au beau milieu de votre centre commercial.

Date :

– samedi 12 décembre 2020



Le Renne, le Bonhomme de Neige et ses Lutins – Déambulation

Avez-vous déjà croisé un rennes ou un bonhomme de neige en faisant votre shopping ? Des rencontres qui vont vous plonger dans la magie de Noël !

Dates :

– Mercredis 09 et 16 décembre 2020 de 14h à 18h

Lillenium, la Magie de Noël en Musique !

Chants de Noël, Gospel… Quelques notes de musique et nous voilà dans la féerie de Noël !

Dimanche 06 décembre 2020 de 15h à 16h30 – Charme et chants de Noël avec ASK Sing Crooners – Scène Centrale

Formation : guitare/voix, piano, batterie

Le groupe ASK vous accompagne pour vos fêtes de fin d’année et vous propose une setlist de Noël festive et enjouée. En formation trio, quartet ou quintet, ASK rend hommage à Sinatra et aux crooners qui ont chanté Noël, et vous plonge dans une l’ambiance chaleureuse des ballades et des chanteurs de charme… Alors, « Let it Snow » !

Dimanche 13 décembre 2020 de 15h à 16h30 – Vivre la magie de Noël avec NO Jazz / New Orleans-Jazz Manouche – Scène Centrale

Formation : banjo/voix, basse, sax soprano

Avec un répertoire spécialement pensé pour les fêtes de fin d’année et des adaptations de la chanson française, NO Jazz fait revivre la magie de Noël. De « Noël Blanc », à « Merry Christmas » en passant par « Mon beau sapin » sans oublier l’incontournable « Petit papa Noël », le groupe reprend tous les grands standards intemporels dans le respect de la tradition de la Nouvelle-Orléans.

Mercredi 23 décembre 2020 de 16h à 17h30 – Les Voix de l’Âme et de la Soul / groupe vocal Gospel Soul – Scène Centrale

Formation : guitare/voix, 2 voix

Ces 3 voix au grain unique mêlent à leurs chants, outre une guitare, toute l’histoire de l’héritage afro américain dans un réel élan de partage et d’interactivité avec le public (chant, danse, rythmes…). Ce groupe vocal Soul Gospel est sans nul doute la meilleure référence de la région. Des a cappella cristallins, des vibratos naturels, des voix maîtrisées soutenues avec parcimonie par la guitare. L’émotion et la chaleur dégagées sur scène donnent un spectacle envoûtant, jouissif, un voyage spirituel pour l’âme.

