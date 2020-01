Gagnez vos places pour l’International Lille Tattoo Convention 2020 à Lille Grand Palais

Zoom Sur Lille et Lille Grand Palais vous offrent vos invitations pour l’International Lille Tattoo Convention à Lille Grand Palais.

Du 17 au 19 janvier 2020, Lille Grand Palais accueillera la 5ème édition de l’International Lille Tattoo Convention dans un hall de plus de 10 000 m². Depuis sa première édition en 2016, le salon accueille de nombreux artistes tatoueurs venus du monde entier : France, Belgique, Italie, Espagne, Suède mais aussi Chine, Chili, Mexique, Hawaï, Russie, Taïwan… Cet événement unique, organisé par Lille Grand Palais et Millenium, rassemble une sélection de 350 artistes tatoueurs qui présentent leur art et vous tatouent sur place (vous pouvez demander un rdv par mail – voir directement sur le site du salon). Cette 5ème édition, riche en nouveautés, sera tournée vers les cultures urbaines.



animations

Tout au long du week-end, la culture urbaine animera les allées de la convention.

Au pro gramme : street art, graffiti, hip-hop et break dance. Un village de créateurs, influencés par la culture tattoo, s’installera également parmi les exposants marchands : sérigraphies, stickers, bijoux, pièces de collections et artisanat.

Des concours thématiques récompenseront les meilleurs tatouages, grâce à un jury d’exception (composé de Dodie, Perry Rule et Ludo La Main Bleue)



Des concerts compléteront l’offre de la convention. Il y en aura pour tous les goûts !

Soirée étudiante (DJ, bar à cocktails & break dance battle) le vendredi 17 janvier 2020 de 19h à 23h.

Site internet de l’International Lille Tattoo Convention

Plus d’infos dans notre article

