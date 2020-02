Gagnez vos places pour le spectacle IRISH CELTIC – Le Chemin des Légendes au Zénith de Lille

Zoom Sur Lille, Haracom & Indigo Productions vous offrent vos places pour le spectacle IRISH CELTIC – Le Chemin des Légendes au Zénith de Lille le jeudi 05 mars 2020 à 20h.

Dans ce 3ème et dernier opus de la saga IRISH CELTIC, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients…

Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale.

A l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise porte le nom de Chemin des Légendes !

Durant 1h40, toute la troupe du spectacle IRISH CELTIC vous accompagnera dans un voyage inédit, porté par des histoires intemporelles et intergénérationnelles, des danses irlandaises entraînantes ponctuées de claquettes explosives, et de musique celtique envoûtante en live…

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 45€ et 53€.



Infos, groupes & CE : Haracom – 03 21 26 52 94

Site internet de Indigo Productions

4 x 2 places à gagner pour le spectacle IRISH CELTIC – Le Chemin des Légendes au Zénith de Lille.

1) Où aura lieu le spectacle IRISH CELTIC – Le Chemin des Légendes ?

2) Où se déroule l'histoire du spectacle IRISH CELTIC – Le Chemin des Légendes ?

