Gagnez vos places pour le spectacle FOREVER, The best show about the King of Pop au Casino Barrière de Lille le dimanche 09 février 2020

Zoom Sur Lille, Haracom & Indigo Productions vous offrent vos places pour le spectacle FOREVER, The best show about the King of Pop au Casino Barrière de Lille le dimanche 09 février 2020 à 14h ou 17h30.

Préparez-vous à danser le moonwalk ! Après une tournée européenne à guichets fermés, le show hommage au Roi de la pop disparu il y a dix ans arrive en France. Plus de cinq cent mille spectateurs ont déjà fait un triomphe à ce spectacle flamboyant aux chorégraphies millimétrées, rythmé par les tubes inoxydables de l’artiste. Michael Jackson Forever !

Ce n’est pas un hasard si ce spectacle vibrant en hommage à Michael Jackson est le seul approuvé par sa famille. « Forever », production millimétrée, propulse les spectateurs dans l’univers du Roi de la Pop au son d’un orchestre qui respecte les arrangements originaux des disques tels que conçus par le grand Quincy Jones. De la même façon, les chorégraphies des danseurs sont fidèles à celles qui ont fait la réputation du génial créateur qui, sur scène, se déplaçait comme aucun autre performer. En tout, ce sont vingt-cinq artistes castés avec exigence qui se mettent au service de l’art intemporel du musicien qui souhaitait laisser une empreinte sur son époque et avait déclaré : « Je voudrais qu’on se souvienne de moi comme d’une personne qui a apporté de la lumière au monde.» Disparu il y a dix ans, Michael Jackson est présent dans la mémoire, le cœur et les oreilles de tous ceux qui ont grandi au son de ses tubes, mais aussi de nouvelles générations de mélomanes qui découvrent sa musique et sa gestuelle (à travers ses vidéos), notamment grâce à YouTube. De « Got To Be There » paru en 1972 à « Invincible » en 2001, le cadet des cinq frères Jackson a publié dix albums qui ont marqué l’histoire de la musique populaire et influencé un nombre considérable d’héritiers plus ou moins directs qui lui doivent tout ou presque. L’hommage à Michael Jackson « Forever » fait revivre cet artiste crucial qui a embelli son siècle.

« L’illusion est totale. Michael semble devant nous, sur scène, ressuscité. Ce fut notamment notre impression sur le morceau « Black or White », en fin de spectacle. A noter, les reprises de classiques des Jackson 5 comme « ABC » ou « I’ll Be There », et deux numéros inédits dont l’adaptation sur scène laisse sans voix : ceux de « Smooth Criminal » et de « Thriller ». Le show parisien s’achève après une ultime prestation sur le titre « We Are The World ». – Purebreak

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 47€ et 72€.



Infos, groupes & CE : Haracom – 03 21 26 52 94

Site internet de Indigo Productions

Jeu-Concours Zoom Sur Lille

2 x 2 places à gagner pour le spectacle FOREVER, The best show about the King of Pop au Casino Barrière de Lille le dimanche 09 février 2020 à 14h.

2 x 2 places à gagner pour le spectacle FOREVER, The best show about the King of Pop au Casino Barrière de Lille le dimanche 09 février 2020 à 17h30.

Pour jouer : complétez le formulaire de participation ci-dessous.

Après tirage au sort, vous recevrez les informations par email pour retirer vos invitations (vérifiez bien votre adresse !)

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Email (obligatoire)

Numéro de téléphone

Adresse (obligatoire)

Adresse Suite

Code Postal (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Répondez aux questions suivantes : 1) Où se déroule le spectacle FOREVER ?

2) A quel artiste rend hommage le spectacle FOREVER ?

3) Avez-vous une préférence pour assister à la séance ?

Commentaire éventuel à l'équipe Zoom Sur Lille / Pseudo FB ou Twitter sur les réseaux sociaux

Souhaitez-vous recevoir par email nos publications Zoom Sur Lille et connaitre nos prochains jeux-concours ?

Souhaitez-vous suivre Zoom Sur Lille sur Facebook ?



Augmentez vos chances pour gagner !

Abonnez-vous à notre Abonnez-vous à notre page Facebook Zoom Sur Lille , commentez et partagez le post « FOREVER – Lille »

Règlement Règlement Le jeu est organisé du 27 janvier au 02 février 2020. Nombre de places en jeu : 2 x 2 places pour le spectacle FOREVER, The best show aout the King of Pop le dimanche 09 février 2020 à 14h ou 2 x 2 places pour le spectacle FOREVER, The best show aout the King of Pop le dimanche 09 février 2020 à 17h30 au Casino Barrière de Lille. Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le 02 février 2020. Les gagnants seront avertis par mail. Zoom Sur Lille – l’organisateur de ce jeu – ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de l’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. …), ils resteront définitivement la propriété de l’organisateur. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement interdits. Zoom Sur Lille ne peut être tenu pour responsable de tout incident / accident pouvant subvenir dans l’utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les cadeaux offerts aux gagnants par Zoom Sur Lille et son partenaire Haracom sont nominatifs et ne sont ni échangeables contre un autre produit ou service, ni remboursables. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un avoir sur un produit ou service quel qu’il soit, tant auprès de Zoom Sur Lille que du partenaire Haracom. Le gagnant ne peut réclamer aucun équivalent financier auprès de Zoom Sur Lille ou de Haracom. La participation au jeu implique l’acceptation des présentes conditions.

Sources et images : DR – © Haracom – © Indigo Productions