Gagnez vos invitations pour Kids Parc 2020 à Lille Grand Palais

Zoom Sur Lille et Lille Grand Palais vous offrent vos invitations pour le parc d’attractions et de loisirs « Kids Parc » !

Kids Parc

Kids Parc, le parc d’attractions et de loisirs éphémère, couvert et chauffé est de retour du 17 au 23 février 2020 à Lille Grand Palais. Une 9ème édition qui sera riche en nouveautés et en amusements ! Durant 7 jours, Lille Grand Palais devient un immense terrain de jeux de 15 000 m² pour toute la famille. Kids Parc, c’est plus de 40 jeux et attractions accessibles avec un billet d’entrée unique. Cette édition sera dédiée aux défis sportifs. Un événement organisé par Lille Grand Palais et Europ Event.

Découvrez notre article sur Kids Parc 2020

Infos pratiques

Horaires

En semaine : 11h à 18h

Samedi et dimanche : 10h à 18h

L’entrée au parc est interdite aux mineurs non accompagnés et aux adultes seuls.

Tarifs

Entrée journée enfant (- 14 ans) : 11€ / 9€ en prévente sur kidsparc.fr

Entrée journée adulte ( + 14 ans) : 4€

Pass 2 jours enfant (- 14 ans) : 14€

Pass 2 jours adulte (+ 14 ans) : 7€

Gratuit pour les moins de 80 cm

Pack anniversaire – 8 personnes : 54€

Pack anniversaire – 10 personnes : 72€

Pack anniversaire – 13 personnes : 90€

Offres spéciales CE/ groupes sur réservation : 8€

Centres de loisirs : 7€

Espace restauration sur place

Vestiaire sur place à 1€.

Kids Parc Lille

Lille Grand Palais – 1 boulevard des Cités Unies – 59777 Euralille

Site internet de Kids Parc 2020

Jeu-Concours Zoom Sur Lille

20 invitations à gagner valables pour 2 personnes pour vous amuser à Kids Parc 2020 !

(Date libre aux horaires d’ouverture du parc)



Pour jouer : complétez le formulaire de participation ci-dessous.

Après tirage au sort, vous recevrez les informations par email pour retirer vos invitations (vérifiez bien votre adresse !)

Augmentez vos chances pour gagner ! Abonnez-vous à notre page Facebook Zoom Sur Lille, commentez et partagez le post « Kids Parc 2020 »

Règlement Règlement Le jeu est organisé du 03 au 09 février 2020. Nombre d’invitations valable pour deux personnes : 20 pour le parc d’attraction Kids Parc à Lille Grand Palais. Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le 09 février 2020. Les gagnants seront avertis par mail ou par courrier. Zoom Sur Lille – l’organisateur de ce jeu – ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de l’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. …), ils resteront définitivement la propriété de l’organisateur. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement interdits. Zoom Sur Lille ne peut être tenu pour responsable de tout incident / accident pouvant subvenir dans l’utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les cadeaux offerts aux gagnants par Zoom Sur Lille et son partenaire Lille Grand Palais sont nominatifs et ne sont ni échangeables contre un autre produit ou service, ni remboursables. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un avoir sur un produit ou service quel qu’il soit, tant auprès de Zoom Sur Lille que du partenaire Lille Grand Palais. Le gagnant ne peut réclamer aucun équivalent financier auprès de Zoom Sur Lille ou de Lille Grand Palais. La participation au jeu implique l’acceptation des présentes conditions.

Sources et images : DR – © Lille Grand Palais / Europ Event