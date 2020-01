Wakala, la nouvelle montagne russe familiale de Bellewaerde

Dès le printemps 2020, Bellewaerde proposera une nouvelle montagne russe familiale nommée Wakala. La nouvelle attraction se trouvera dans la zone Canada du parc.

Montagne russe familiale – wakala

Le nom Wakala est un clin d’œil à la culture Kwakiutl des indo-canadiens. Ces tribus indiennes vivent dans des forêts au bord de l’eau dans l’ouest du Canada, où les canoës sont leur moyen de transport principal. Ceci co nstitue les sources d’inspiration principales pour la thématique de la nouvelle attraction. Elles se retrouveront dans divers éléments tels que les trains ou encore la zone d’arrivée et seront en parfaite harmonie avec la zone Canada du parc.

L’attraction comporte plusieurs éléments qui permettront à toute la famille de s’amuser. Il y a entre autres, deux montées dont l’une avec une légère accélération ainsi qu’un croisement et un virage sur le parcours de l’attraction Dawson Duel. Le parcours, avec un certain nombre de virages audacieux mais confortables, termine sur une antenne de 21 mètres au-dessus de l’étang de Bellewaerde, sur laquelle les trains s’élèvent vers l’avant avant de repartir en arrière.

Un investissement de 7,5 millions d’euros



Le parcours de la nouvelle attraction a été réalisé sur mesure pour Bellewaerde en étroite collaboration avec le constructeur allemand Gerstlauer. Pour la construction de l’attraction, Bellewaerde fait appel à de nombreuses entreprises locales mais aussi à ses propres services internes. Pour le développement et la construction de l’attraction, un portefeuille de 7,5 millions d’euros a été fourni. Cette attraction représente l’investissement le plus important pour une attraction depuis 1999 et dépasse donc les investissements des attractions Huracan et Dawson Duel.

Site internet de Bellewaerde

Source / Photos : Service Presse Bellewaerde