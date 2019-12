Vendredi 20 décembre 2019 de 18h à 22h, découvrez gratuitement l’exposition « Le rêve d’être artiste »

Vendredi 20 décembre 2019 de 18h à 22h (dernier accès à 21h15), nocturne gratuite au Palais des Beaux-Arts de Lille. Découvrez gratuitement « Le rêve d’être artiste », la 1ère exposition qui raconte comment les artistes sont devenus des artistes.

Exposition Le Rêve d’être Artiste

Après l’exposition thématique Joie de Vivre et la grande rétrospective Jean-François Millet, le Palais des Beaux-Arts de Lille présente Le rêve d’être artiste.

D’ Albrecht Dürer à Jeff Koons, en passant par Édouard Manet, Camille Claudel, Frida Kahlo et Andy Warhol, cette exposition raconte la construction d’un mythe, celui de l’artisan qui voulait être immortel.

L’Eldorado, pour l’artiste, c’est se faire un nom, vivre de son art, être reconnu.e de ses pairs, constituer une référence. Depuis le Moyen Âge, où peintres et sculpteur.trice.s sont encore des artisans, jusqu’à aujourd’hui, l’artiste rêve de se faire une place au soleil. Pour y parvenir, il.elle bâtit au fil des siècles une incroyable stratégie d’élévation sociale, qui lui permet de s’arracher à sa condition, de créer en toute liberté tout en côtoyant les puissants, les princes et les rois. Les artistes s’imposent peu à peu comme des êtres singuliers, hors normes, suscitant respect et admiration, aussi bien que controverses, censures et persécutions.

En six sections et plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition aborde les thématiques suivantes :

Je signe donc je suis ?

Une place au soleil ?

Génial.e, Forcément Génial.e !?

Me, Myself & I

Splendeurs ou Misères ?

Autodérisions !

Infos pratiques

Palais des Beaux-Arts de Lille

Place de la République

