Vendredi 14 février 2020, la Tribu Move and Meet organise une soirée « Sans Valentin » à Tendance et Fraicheur de Leers

Vendredi 14 février 2020 à 19h30, la Tribu Move and Meet organise une soirée « Sans Valentin » à Tendance et Fraicheur de Leers.

Tu es parents solo ou solo sans marmot et tu souhaites faire de nouvelles rencontres tout en occupant tes loulous, rejoins vite la Tribu Move and Meet.

Cette année, pas besoin de Valentin pour passer une soirée magique.

La Tribu t’a concocté une soirée riche en rencontres avec au programme :

– jeu pour briser la glace,

– cocktail dinatoire (une boisson au choix incluse cocktail, bière, vin ou soft),

– cours de rock niveau débutant,

– soirée dansante,

– karaoké.

Les enfants sont bienvenus comme d’habitude.

Infos Pratiques

Tendance et Fraicheur

72, rue Pierre Catteau – Leers

Inscriptions (jusqu’au dimanche 09 février 2020) et dans la limite des places disponibles >>> cliquez ici !!!

