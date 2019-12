Vendredi 03 janvier 2020, la Tribu Move and Meet organise un cocktail dinatoire « Tour du Monde des Saveurs au Zango de Lille

Vendredi 03 janvier 2020 à 19h30, la Tribu Move and Meet organise un cocktail dinatoire « Tour du Monde des Saveurs » au Zango de Lille.

Tu es parents solo ou solo sans marmot ? Pas facile d’avoir du temps pour soi et une vie sociale avec les enfants…métro, boulot ,dodo, ça c’était en 2019…

Et si 2020 était ton année à toi ?

Des sorties, des amis à gogo et pourquoi pas la rencontre de ton amoureux(se)…

C’est possible ça même avec les enfants ?

Bien sûr, il faut juste sauter ce premier pas pour rejoindre la Tribu Move and Meet, sortir de ta zone de confort (facile à dire hein) mais tout changement commence d’abord par là… Ce début d’année est une super occasion pour faire les choses différemment et aller à la rencontre de ces solos qui comme toi n’ont qu’une envie, élargir leur cercle social dans la bienveillance et la bonne humeur.

Enfants bienvenus évidemment.

Cocktail Dinatoire « Tour du Monde des Saveurs »

Menu Adulte = 32€

L’étape Amérique du Sud

– Empanadas au Poulet Paprika et coriandre

– Ribs de Porc Mexicaine

– Bunuelos Ensalada

L’étape Asie

– Samossas végétariens

– Brochette de poulet yakitori

– Oignons bhaji

L’étape Afrique

– Accras de poisson

– Kefté de Boeuf

– Gâteau Banane

L’étape Méditerranée

– Chausson à la feta et à la menthe

– Tzatziki

– Gaspacho

L’étape Gourmande

– Assortiments de mignardises

1 Boisson (Verre de vin, bière ou soft)

Menu Enfant = 15€

Burger frites, glace, caprisun

Infos Pratiques

Zango

36, rue de Gand – Lille

Inscriptions (jusqu’au vendredi 20 décembre 2019) et dans la limite des places disponibles >>> cliquez ici !!!

Facebook de la Tribu Move and Meet

