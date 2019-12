Vendredi 03 avril 2020, Video Mapping Festival à Lille

Du 03 avril au 05 septembre 2020, les Rencontres Audiovisuelles proposent la 3ème édition du Video Mapping Festival en région Hauts-de-France ! Afin de se consacrer pleinement à cette discipline en plein développement, le Festival a pour ambition de présenter le Mapping vidéo sous toutes ses formes (mapping monumental, sur objet, jeu vidéo, immersif, interactif…), et propose des contenus destinés au grand public, ainsi qu’aux professionnels et étudiants en écoles supérieures d’animation et de jeu vidéo internationaux.

Soirée d’ouverture à Lille – Gratuit

Vendredi 03 avril 2020

Le Video Mapping Festival vous propose un nouveau parcours mapping, qui vous fera arpenter la ville de Lille à la découverte d’environ 25 video mapping !

Source : Les Rencontres Audiovisuelles – Photos : © Zoom Sur Lille