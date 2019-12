Un Noël Magique à Pairi Daiza

Jusqu’au 05 janvier 2020, le jardin zoologique Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année ! Une occasion de découvrir ou redécouvrir ce formidable parc animalier à l’heure de Noël !



Christmas Time à Pairi daiza

La Chine Illuminée

Le Royaume du Milieu de Pairi Daiza s’illumine de mille feux ! Grandioses !!!



La Maison du Père Noël

Sapins, cadeaux, une bonne odeur de bois… Bienvenue dans la Maison du Père Noël !

Trois Mappings de Noël

1) Mapping projeté sur la Tour de Cambron, ambiance d’un Noël Slave (tableaux du peintre français Alain Thomas). De toute beauté !

2) Maisons en pains d’épices, sucres d’orges, bonhommes de neige, Père Noël, lutins,… rhabillent la façade de l’Aquarium de Pairi Daiza ! Un très sympathique mapping !

3) Les animaux de Pairi Daiza fêtent Noël sur la Mini-Ferme !

La plus grande patinoire flottante d’Europe

Pairi Daiza propose une patinoire de plus de 1 500 m² de glace synthétique !

Orchestre d’automates

A différents endroits de Pairi Daiza, des orchestres d’automates accueillent les visiteurs en musique !

Décorations de Noël

Noël ne serait pas Noël sans ses décorations ! Pairi Daiza nous en met plein la vue avec son sapin géant, ses animaux lumineux, ses centaines de guirlandes, son tunnel de lumière…

Pairi Daiza et ses animaux

La grande majorité des 7 000 animaux sont visibles. Une occasion de voir ou revoir les pandas roux, les tigres blancs, les ratons laveurs, les ours noirs, les loups, les gorilles, les hippopotames, les éléphants, les lions, les lémuriens, les orangs- outans, les otaries de Steller, les rennes… Découvrez également les jumeaux pandas géants Bao Di et Bao Mei nés le 08 août dernier ainsi que les tigres de Sibérie (arrivés récemment dans le nouveau monde « La Terre du Froid »).

Nos 188 photos



Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Horaires d’ouverture Noël :

– 10h à 19h : 31 décembre 2019 & 01 janvier 2020

– 10h à 21h : 30 décembre 2019 / 02, 03, 04 & 05 janvier 2020

Tarifs Noël 2019 :

– tarif individuel à partir de 25€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 8€ (par voiture) / patinoire : 6€ / 5€ (abonné Gold) / gratuit (moins de 3 ans)

Infos >>> cliquez ici !!!

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza – Photos : © Pairi Daiza