Tempête « Dennis » : fermeture des parcs et cimetières ce dimanche 16 février 2020 [MAJ 16/02/2020]

Ce dimanche 16 février 2020, l’alerte météo a été déclenchée du fait du passage de la tempête « Dennis » sur notre région. Météo France annonçant la persistance de vents violents aujourd’hui. Aussi, conformément à la procédure en cas d’alerte météorologique, l’ensemble des parcs de la ville ainsi que les cimetières restent fermés ce dimanche 16 février 2020. Les marchés ainsi que Lille Neige restent ouverts mais sont placés sous surveillance par les équipes de la Ville, car des vents forts restent possible dans la journée.

[MAJ 16 février 2020 à 12h45]

Le Zoo de Lille ferme exceptionnellement ses portes cet après-midi (16/02/2020)

Rappel de la Préfecture aux usagers en cas de vents violents :

– dans la mesure du possible, restez chez vous,

– limitez vos déplacements et limitez votre vitesse sur la route, en particulier si votre véhicule ou votre attelage est sensible aux effets du vent,

– renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements, soyez prudents et respectez les déviations,

– évitez toute activité sportive extérieure,

– n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol,

– rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d’être endommagés.

