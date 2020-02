Ce dimanche 09 février 2020 dans l’après-midi, le passage de la tempête « Ciara » sur notre région, s’accompagnera de vents violents, selon les prévisions de Météo-France. Aussi, conformément à la procédure en cas d’alerte météorologique, l’ensemble des parcs de la ville ainsi que Lille Neige seront fermés ce dimanche 09 février 2020. Les cimetières fermeront à midi. Les marchés de plein air adapteront leur horaire de fermeture en fonction de la météo.

Rappel de la Préfecture aux usagers en cas de vents violents :

– dans la mesure du possible, restez chez vous,

– limitez vos déplacements et limitez votre vitesse sur la route, en particulier si votre véhicule ou votre attelage est sensible aux effets du vent,

– renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements, soyez prudents et respectez les déviations,

– évitez toute activité sportive extérieure,

– n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol,

– rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d’être endommagés.

Source : Ville de Lille / Image & photo : © Météo-France