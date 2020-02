Samedi 22 février 2020, le Festival Séries Mania organise une teasing party « La Trilogie du Samedi » à la Maison Folie Wazemmes

Samedi 22 février 2020 à 19h30, le Festival Séries Mania organise à la Maison Folie Wazemmes, une teasing party « La Trilogie du Samedi ».

Teasing Party « La Trilogie du Samedi »

Buffy, Angel, Spike, Prue, Piper, Phoebe, Jarod, Mulder, Scully, Clark… Viens te glisser dans la peau des personnages des séries des 90’s ! Le Festival Séries Mania et la Maison Folie Wazemmes te ramènent dans l’atmosphère surnaturelle des séries du samedi, dans une ambiance pop-rock 100% années 1990, programmée par PZZLE. Tu auras l’exclusivité de découvrir la programmation de l’édition 2020 de Séries Mania, avec des extraits inédits !

Concert : Okay Monday

Djset : Azur & Kubebe Djset

Dresscode : Sorcières, vampires et agent-secrets made in the 90’s

Infos Pratiques

Maison Folie Wazemmes – Lille

70, rue des Sarrazins

Tarif : gratuit

