Samedi 18 janvier 2020, le Secours Populaire Français du Nord organise une bourse aux livres

Samedi 18 janvier 2020 de 9h30 à 13h, le Secours Populaire Français du Nord organise une Bourse aux Livres au 18/20 rue Cabanis de Lille.

Romans adultes/ado/jeunesse, livres documentaires (sur plein de thèmes différents comme la cuisine, le sport, le développement personnel…), bande-dessinées, mangas, albums illustrés jeunesse… En somme, beaucoup de livres neufs et d’occasion à petit prix, pour tout public et pour tous les goûts !

Infos pratiques

Secours Populaire Français du Nord

18/20, rue Cabanis à Lille

L’entrée est libre et gratuite.

Possibilité de se restaurer sur place avec des crêpes/gaufres, friandises, et boissons chaudes/froides.

Accès handicapés et toilettes.

Métro Fives à moins de 5 minutes à pieds.

Source & image : DR – © Secours Populaire Français du Nord