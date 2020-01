Samedi 18 janvier 2020, c’est la Nuit de la Lecture

La 4ème édition de La Nuit de la Lecture propose 6000 évènements en France et partout dans le monde. A Lille, les Médiathèques (Jean-Lévy, de Wazemmes et de Moulins) participent à la manifestation ce samedi 18 janvier 2020.

Au Programme à Lille

Médiathèque Jean Lévy – 32/34 rue Edouard Delesalle

Lectures Numériques – Kili Kiclic de 16h à 16h30 – Enfants de 4/6 ans – Entrée libre

Remise du prix Alain Decaux de la francophonie et lectures, avec la Fondation de Lille de 17h à 19h – Tout public – Entrée libre

Le prix Alain Decaux de la francophonie récompense des nouvelles venues du monde entier. Des francophones de plus de 15 ans ont proposé une nouvelle sur un thème libre. Plus de 1000 participants d’Afrique, d’Asie-Océanie, d’Europe et d’Amérique ont écrit un récit court de fiction autour d’un événement impliquant un dénouement surprenant inattendu… Michel Quint, parrain du prix littéraire et écrivain, va lire quelques textes lauréats. Le prix dans chaque catégorie est remis en fin de journée.

Médiathèque de Wazemmes – 134 rue de l’Abbée Aerts

Lecture, comptines – Kilikili de 10h30 à 11h30 – Enfants de 0/3 ans – Entrée libre

Enfile ton pus beau pyjama pour venir écouter des histoires à dormir debout de 17h à 18h, de 18h à 19h et de 19h à 20h – Famille – Entrée libre

Médiathèque de Moulins – 8, place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Atelier philosophique sur les émotions, avec l’association Labophilo de 15h30 à 16h30 – Enfants de 7/11 ans – Sur inscription bibmoulins@mairie-lille.fr

La joie, la tristesse, la peur… Comment les reconnaître ? En lien avec le temps fort « musique » de la médiathèque.

Heure du Conte – Kilikili avec l’association Filofil de 10h30 à 11h30 – Enfants de 0/3 ans – Entrée libre