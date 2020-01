Salon du Lycéen et de l’Étudiant à Lille Grand Palais du 09 au 11 janvier 2020

Le Salon du Lycéen et de l’Étudiant de Lille incarne le rendez-vous incontournable pour bien choisir ses études et son métier. Parce que le début d’année est une période cruciale pour organiser leur projet de formation, les jeunes disposent de 3 jours pour construire leur avenir professionnel. Pour se familiariser avec les différents cursus, leurs spécificités et leurs débouchés, les visiteurs sont invités à rencontrer des centaines d’exposants du milieu de la formation initiale et interprofessionnelle venus présenter leurs établissements :

– les universités de la Région,

– les écoles d’ingénieurs,

– les écoles de commerce,

– les lycées avec prépas et/ou BTS,

– des écoles spécialisées,

– des établissements internationaux…

De nombreuses conférences sont également proposées durant les 3 jours du salon.

Infos pratiques

Du jeudi 09 au samedi 11 janvier 2020 de 9h à 18h.

Lille Grand Palais – 1 boulevard des Cités Unies

Invitations gratuites sur le site internet du Salon du Lycéen et de l’Étudiant de Lille

Source et image : DR / © La Voix L’Étudiant