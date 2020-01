Programme printanier de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design

Après Turin, Séoul, Helsinki, Cape Town, Taipei et Mexico, la Métropole Européenne de Lille est Capitale Mondiale du Design du samedi 07 décembre 2019 au samedi 05 décembre 2020.

AU PROGRAMME

Le Printemps – La Révélation

Le printemps est le temps de la révélation, de l’éclosion avec l’ouverture des Maisons POC et la présentation des 500 idées de POC. C’est aussi l’ouverture des expositions sur la métropole lilloise, la région Hauts-de-France et l’Eurométropole.

Plusieurs centaines de POC consacrées à l’habitat, l’économie circulaire, la ville collaborative, le soin et l’action publique sont révélés dans les Maisons POC. Ces espaces d’exposition, mais aussi laboratoires de création, valorisent les projets et invitent à des parcours de découverte de POC in situ. Elles sont conçues par des designers et experts du design.

Maison POC – Habiter – Saint So Bazaar – Gare Saint Sauveur – Lille – 30 avril au 01 novembre 2020

La Maison POC « Habiter » témoigne de la force d’innovation du territoire en terme de logement. Elle présente les nombreuses expérimentations en matière d’habitat dans toute leur diversité : logement privé et social, logement étudiant, résidence pour personnes dépendantes, habitat participatif ou encore habitat connecté.

En partenariat avec WAAO (centre d’architecture et d’urbanisme).

Maison POC – Prendre soin – Maison Folie Wazemmes – Lille – 30 avril au 26 juillet 2020

La Maison POC « Prendre soin » s’appuie sur l’idée que l’attention aux autres peut permettre un meilleur usage du monde. Le soin porté aux autres, tourné vers les nouvelles générations comme celle des aînés, va bien au-delà du seul secteur de la santé. « Prendre soin » s’étend à la nature, aux usagers de la ville et permet de renouveler les modèles économiques et de réincarner les valeurs de notre société.

Maison POC – Économie Circulaire – Couvent des Clarisses – Roubaix – 30 avril au 01 novembre 2020

À rebours du système « extraire, fabriquer, consommer, jeter », la Maison POC « Économie Circulaire » dessine un modèle sobre en consommation de ressources épuisables, où les déchets de l’un sont réintroduits dans le cycle de production de l’autre.

Maison POC – Ville Collaborative – La Chaufferie – La Madeleine – 30 avril au 01 novembre 2020

La Maison POC « Ville collaborative » questionne la manière dont le design peut faciliter la coopération entre les acteurs de la Ville (citoyens, entreprises, acteurs publics et associatifs) pour créer des modes de vie plus solidaires et plus soutenables. Elle propose des expériences ludiques et immersives qui permettent aux visiteurs de se projeter dans les modes de vie de demain.

Maison POC – Action Publique – Le Biotope – Lille – 30 avril au 01 novembre 2020

Comment améliorer l’expérience que nous avons de nos services publics ? À quoi pourraient ressembler nos politiques publiques demain ? Ce sont ces questions que la Métropole Européenne de Lille se pose lorsqu’elle investit le champ du design des politiques publiques. Avec plus de 50 POC et l’accueil de la Maison POC « Action Publique » en son sein, elle traite de l’application des principes du design aux services publics, dans une démarche d’accompagnement performant et quotidien des citoyens, au plus proche de leurs attentes. Pour ce faire, elle intègre une équipe de 5 agences et designers indépendants.

Événement – Maker Faire – Gare Saint Sauveur – Lille – 03 au 05 avril 2020

Par leur curiosité, leur capacité d’apprendre, de se tromper, de rebondir, de partager, les makers sont des citoyens acteurs de leur environnement, leur quartier, leur ville, leur métropole, leur région… Ils ont en eux le pouvoir de faire émerger des solutions nouvelles, de fédérer le public autour de projets concrets pour progressivement changer le monde.

Dans près de 200 villes, de New-York à Tokyo, en passant par Rome, Lisbonne, Paris, Singapour ou Oslo, les Maker Faire rassemblent ces passionnés du « Faire » qui viennent transmettre leur savoir-faire, avec simplicité et passion.

Pour la 4ème édition, Maker Faire rejoint le mouvement Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design. 400 makers sont accueillis par la Ville de Lille à la Gare Saint Sauveur, leurs inventions ayant en commun d’améliorer nos usages au quotidien. En relai de cette exposition XXL, Maker Faire propose des stands de démonstration, des ateliers de découverte, des spectacles et des conférences autour des thèmes du design, de la créativité et de la fabrication.

Exposition Design by Friction – TriPostal – Lille – 30 avril au 02 août 2020

Ramy Fischler, designer et fondateur de RF studio, et Scott Longfellow, directeur du Bureau des Usages en son sein, s’interrogent sur le rôle de la fiction d’anticipation pour imaginer les usages de demain. Ils explorent ce sujet au travers d’une exposition et d’un laboratoire de création qui prennent place au Tripostal.

L’exposition met en lumière, au travers d’un regard de designer, les fictions et les récits d’anticipation de l’ère industrielle qui ont inspiré nos usages quotidiens. Œuvres littéraires, cinématographiques et projets de designers sont rassemblés par thématique pour agir sur les visiteurs comme des révélateurs de nos façons d’être au monde, notamment face aux technologies. Des fictions originales créées pour l’exposition prolongent ce rapprochement et questionnent la place du design et des designers dans la construction des imaginaires désirables.

Enfin, dans le « Laboratoire des Usages », le potentiel de la fiction et les enseignements de l’exposition sont mis au service des entreprises, des institutions et des collectivités. Au vu des enjeux contemporains, les organisations y sont invitées à faire l’expérience de la fiction par le prisme du design, et ce, afin d’enrichir les visions de leur avenir.

Exposition Designer(s) du Design – TriPostal – Lille – 30 avril au 02 août 2020

L’exposition « Designer(s) du Design » se propose de dessiner le paysage, la diversité, les évolutions et les propositions du design français à partir des designers et de leurs projets.

Identifié en concertation avec les figures du design contemporain, cette exposition présentera une soixantaine de designers, des projets, des démarches d’entreprises, des personnalités, mais surtout les manières dont les designers créent, s’impliquent, transmettent et produisent dans une diversité de pratiques.

Les designers présentés illustrent l’esprit universel français, car ils sont à la fois des designers auteurs – ils ont des propositions à faire – des designers impliqués – ils souhaitent les partager avec le plus grand nombre – et des passeurs – ils ont enseigné, formé, transmis, aidés ou inspiré les générations suivantes.

Exposition Les Usages du Monde – Gare Saint Sauveur – Lille – 30 avril au 23 août 2020 2020

Étendre le terme « Design » au monde pour en faire le verbe qui qualifie l’action de l’homme sur son environnement est une façon de se donner les moyens d’agir. L’exposition « les Usages du monde » invite à considérer des alternatives sociales, environnementales, architecturales ou agricoles sélectionnées sur tous les continents, des expériences qui nous éclairent, nous permettent de penser et de faire habiter le monde autrement.

Exposition Kai Wu / Imaginaire et quotidien de Chine – Musée de l’Hospice Comtesse – Lille – 30 avril au 02 août 2020

La Chine, connue pour sa civilisation millénaire, est devenue en quelques années la seconde puissance économique mondiale. « Le plus grand atelier du monde » est aujourd’hui un terreau de talents parmi les plus créatifs et innovants. Ancré dans la tradition ou tourné vers les technologies du futur, l’objet chinois se réinvente, en phase avec l’évolution des modes de vie d’une classe moyenne en pleine expansion. À travers une quarantaine de travaux de designers, l’exposition montre comment l’esprit des lettrés, ces intellectuels dont l’art de vivre a profondément influencé les codes esthétiques de l’objet et du mobilier chinois, se perpétue et se transforme dans la culture et le design aujourd’hui.

Une exposition de la Ville de Lille, confiée à l’agence Doors.

Exposition Open Museum Music #6 – Palais des Beaux-Arts – Lille – 10 avril au 20 août 2020

Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose d’aborder de façon sensible les œuvres d’art du musée, autour d’un nouvel Open Museum dédié au dialogue entre les musiques et les collections. Une sélection musicale éclectique, classique, jazz, rock, pop, rap, world, soul, établie par Alexandre Bloch, Directeur musical de l’Orchestre National de Lille et Régis Cotentin, en charge de l’art contemporain au musée et pilote de l’Open Museum. Après le groupe Air (premier Open Museum de la série), une nouvelle expérience de sound design à vivre dans un environnement confortable et immersif (transats, tapis, fauteuils de cinéma…), les oreilles grandes ouvertes.

Une production du Palais des Beaux-Arts de Lille.

Exposition Pierre Pinsard, Architectures profanes et sacrées – Couvent des Dominicains – 26 mai au 10 octobre 2020

Figure marquante du renouveau des églises et couvents du 20ème, cet architecte fut d’abord peintre, décorateur et illustrateur avant de réaliser des œuvres majeures de l’architecture moderne avec son complice Hugo Vollmar. Plus de cinquante églises dans toute la France et en Belgique sont à visiter dont Lille, Antony, Bourg-en-Bresse et Lourdes…

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement et La Cité de l’Architecture et du Patrimoine invitent à la découverte de ce couvent de brique avec son mobilier d’origine.

Exposition Louvre Design – Musée du Louvre – Lens – 13 mai au 21 septembre 2020

Questionner l’origine des objets est fascinant et il l’est tout autant de questionner leur appartenance à une fonction, un territoire, une époque, un art. Ce dialogue rend compte des origines du design, de l’intelligence de l’objet et du soin apporté à sa conception, depuis toujours. Ainsi, les objets d’art et de fonction dialoguent ensemble malgré le temps qui les sépare, trouvent des similitudes formelles, des usages communs et universels, des échelles similaires ou contraires, des motifs semblables…

En partenariat avec : Mission Louvre-Lens Tourisme, ARGILE Couleurs de terre

Exposition Claude Courtecuisse – Frac Grand Large Hauts-de-France – Dunkerque – 16 mai au 30 août 2020

Cette exposition, réalisée à partir du dépôt de l’exposition « Détours d’objets » du Centre Pompidou dans la collection du Frac Grand Large – Hauts-de-France et d’oeuvres également acquises par le Frac, explore la carrière du célèbre designer, sculpteur et photographe Claude Courtecuisse. Pionnier du moulage thermoformé, il développe avec sa compagne Agnès Courtecuisse des objets décoratifs en carton d’inspiration pop, largement commercialisés dès les années 1960. Dans les années 1970, il s’éloigne de la production industrielle pour devenir un véritable passeur de l’histoire du design et récupère librement de modestes bibelots et objets du quotidien qu’il superpose dans des variations rythmées de formes, de couleurs et de volumes.

Exposition Plant Fever – CID – Centre d’Innovation et de Design – Grand Hornu – Boussu/Mons (Belgique) – 31 mai au 13 septembre 2020

À travers les projets open source et le design de produits, mais aussi les technologies émergentes et le design alimentaire, « Plant fever » se propose de regarder au-delà de l’engouement actuel pour les plantes et de considérer l’avenir du design et des êtres humains dans une perspective végétale.

Des algues au washi en passant par le coton et le chanvre, les hommes se servent depuis des siècles des plantes pour se nourrir, se vêtir et se loger. Mais l’essor des matériaux non biodégradables a créé des problèmes environnementaux considérables et suscité un sentiment croissant d’aliénation par rapport à la nature. Désireux de lutter contre la surconsommation et le gaspillage, de plus en plus de designers optent pour des produits dérivés des plantes comme matières premières dans la construction.

Site internet de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design

Source : Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design / Photos et images : DR