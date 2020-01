Programme hivernal de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design

Après Turin, Séoul, Helsinki, Cape Town, Taipei et Mexico, la Métropole Européenne de Lille est Capitale Mondiale du Design du samedi 07 décembre 2019 au samedi 05 décembre 2020.

AU PROGRAMME

L’Hiver – Le temps de la sensibilisation

Au fil de la saison, des ateliers d’initiation au design sont proposés aux habitants de la métropole et aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire.

Ateliers & Concours Design – L’Objet de mes rêves – Le Prix Jean Prouvé

Un concours inter-académique intitulé « L’Objet de mes rêves » invitera les élèves de la métropole et de la région à proposer une idée originale qui améliore le quotidien et contribue à la protection de la planète. Les établissements scolaires participant au concours accueillent des designers dans leurs classes. En partenariat avec le Rectorat.

La nouvelle édition du Prix Jean Prouvé, destinée aux écoles supérieures d’art et de design françaises, invite les étudiants à imaginer un tiers lieu de type laboratoire de création et d’innovation au sein d’une école.

Les travaux lauréats de ces deux concours seront exposés en mai et octobre 2020 dans les lieux de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Exposition Secrets de parfum – Le Colysée – Maison Folie de Lambersart – Jusqu’au 26 avril 2020

L’exposition Secrets de parfum approche toutes les facettes du flacon de parfum, en présentant d’un côté le contenu, de l’autre le contenant, son histoire et son design. Plus d’une centaine d’objets issus des collections du Musée International de la Parfumerie de Grasse sont exposés, du flacon ancien au matériel de chimiste, en passant par des prototypes de designers et des dispositifs olfactifs interactifs. Un espace est réservé plus spécifiquement aux familles, avec des jeux, ateliers, coin lecture autour de l’odorat ; un autre espace à la parfumerie Galimard, partenaire de l’exposition.

Comme d’habitude au Colysée, de nombreuses activités accompagnent l’exposition : ateliers, conférences, projections et contes permettent d’aborder le design sensoriel sous toutes ses formes.

Exposition Le Bauhaus en images – WAAO – Centre d’Architecture et d’Urbanisme – Lille – 21 janvier au 21 mars 2020

En résonance au 100ème anniversaire du Bauhaus, le WAAO (Centre d’architecture et d’urbanisme de Lille) présente une cinquantaine de photographies sélectionnées à partir d’un corpus d’environ 300 images réalisées par Erich Consemüller (1902-1957) à Weimar et à Dessau. Les photographies sont accompagnées d’objets emblématiques, tels que le fameux berceau conçu par Peter Keler en 1922, sous l’influence de Wassily Kandinsky.

Exposition réalisée par le WAAO en coopération avec la Fondation Klassik Stiftung Weimar, l’État libre du Land de Thuringe, le Rendez-vous de Weimar avec l’histoire, le Goethe-Institut de Lille et avec le soutien du Ministère de la Culture, Direction régionale Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, la Ville de Lille et Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Exposition 1, 2, 3 Data – TriPostal – Lille – 05 février au 08 mars 2020

Les données, produites et échangées « numériquement », déferlent et s’entassent chaque seconde au sein de gigantesques centres de données aux allures de nouvelles pyramides du 21ème siècle. Illisibles pour la plupart d’entre nous, prises dans des « encodages » complexes, il est difficile de se figurer ce qu’elles sont vraiment. Alors, à quoi bon s’y intéresser ?

Les données sont une ressource riche et précieuse. Bien sûr, elles sont avant tout l’affaire de spécialistes, scientifiques, ingénieurs. Mais, pas très loin d’eux, d’autres acteurs s’y intéressent de très près : des artistes et designers. Leur but ? Trouver ce que nous tous pourrions en tirer de bon, de beau et d’utile. Dès lors, certains d’entre eux s’emparent des données comme d’un matériau de création duquel naîtront des formes, des expressions et représentations visuelles et graphiques. D’autres feront des données une source première pour la production d’une connaissance renouvelée du monde.

Exposition Maroc : une identité moderne – Institut du Monde Arabe – Tourcoing – 15 février au 14 juin 2020

De tradition millénaire, la production populaire au Maroc de tapis, textiles, céramiques, bijoux, etc. témoigne d’une formidable créativité dont les femmes, particulièrement en milieu rural, sont porteuses.

Présents dans toutes les sphères de la vie sociale, ces objets expriment une identité, une vision du monde. Cette exposition raconte l’histoire d’une rencontre : celle de la créativité populaire et des artistes du Groupe de Casablanca : Farid Belkahia, Mohamed Melehi, Mohamed Chebâa, etc.

Exposition Fluidités : l’humain qui vient – Le Fresnoy – Tourcoing – 07 février au 26 avril 2020

L’exposition « Fluidités » : l’humain qui vient a pour but de montrer les systèmes de représentation qui se réfèrent à l’état du monde ou préfigurent celui de demain ; ou la façon dont les artistes nous aident à comprendre les problèmes en jeu à l’heure où nous envisageons l’avenir de l’humanité.

Exposition Design ! Muller Van Severen à la Villa Cavrois – Croix – 16 mars au 18 octobre 2020

La découverte de la villa Cavrois fut pour Muller Van Severen une vraie révélation tant les matériaux, les couleurs, les volumes et reflets innombrables qu’offre l’un des chefs-d’œuvre de Mallet-Stevens sont en résonance avec l’univers du couple de designers. Cette exposition révéle au public une sélection d’objets, judicieusement présentés et parfois créés spécialement pour l’événement.

Installation l’Écouteur – Frac Grand Large Hauts-de-France – Dunkerque – Jusqu’en 2021

« L’Écouteur » est un écrin pour diffuser des programmes sonores ou musicaux au cœur des espaces d’exposition. Il propose une expérience singulière d’écoute collective grâce à quatre enceintes situées de part et d’autre du dispositif et à un mobilier offrant différents points d’écoute qui incite à la détente.

Commandé par le Centre national des arts plastiques (Cnap) en 2014, le dispositif répond à la nécessité d’inventer une forme d’exposition adaptée à la présence croissante de la dimension sonore dans la création contemporaine. Il s’agit de valoriser l’art sonore et d’accompagner les artistes qui peinent à trouver leur place dans les concerts, festivals ou espaces d’exposition.

Exposition Signals bis – Maison de la Culture – Amiens – 14 janvier au 01 mars 2020

Depuis 2012, Julien Lelièvre et Jean-Baptiste Levée, artistes associés à la Maison de la Culture d’Amiens, ont initié de nombreuses collaborations. L’un en tant que graphiste-photographe, échangeant avec l’autre, en tant que créateur de caractères typographiques.

Signals Bis présente des projets réussis, des appels d’offres perdus, du design graphique associatif, des caractères typographiques nouveaux et anciens auto-commandités, des collaborations au service d’opérateurs culturels. De la typographie, du design et de la photo qui relatent comment le design contemporain peut se nourrir du dialogue et de l’échange, et qui prouve que ce design sait de mieux en mieux dépasser les modalités de la commande.

En partenariat avec l’École Supérieure Art et Design d’Amiens.

Exposition Aperçu avant impression – Espace 36 – Saint-Omer – 25 janvier au 07 mars 2020

L’Espace 36 soutient le design graphique dans une démarche de création plastique, où l’objet fondamentalement fonctionnel devient support de création artistique. Nicolas Millot et Jane Secret, de Surfaces Studio, proposent une réflexion sur l’histoire du lieu par une œuvre unique et multiple, basée sur la sérigraphie.

En partenariat avec lille—design.

Exposition Serial eater – CID – Centre d’Innovation et de Design – Grand Hornu – 29 mars au 26 juillet 2020

L’exposition « Serial eater » décortique trente années d’expérimentation et de réflexion autour de l’«objet alimentaire ». Dans une approche parfois anxiogène du futur alimentaire, le food design interroge nos comportements, nos désirs et nos doutes. Il propose une vision plus ludique de notre relation à la nourriture sans en oublier son objectif premier : nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit.

Événement – Repas chez l’habitant – 11 février 2020 / 24 mars 2020 / 26 mai 2020 / 07 juillet 2020 / 22 septembre 2020 / 27 octobre 2020

Des expériences culinaires uniques sont proposées, plusieurs fois dans l’année chez des habitants de la métropole lilloise. Au cours de ces dîners, deux chefs de deux cultures se rencontrent : Florent Ladeyn, chef étoilé qui tient haut la gastronomie locale, interprète la proposition culinaire d’un chef venu d’ailleurs (Italie, Vietnam, Grèce, Côte d’Ivoire…).

Source : Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design / Photos et images : DR