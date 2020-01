Programme estival de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design

Après Turin, Séoul, Helsinki, Cape Town, Taipei et Mexico, la Métropole Européenne de Lille est Capitale Mondiale du Design du samedi 07 décembre 2019 au samedi 05 décembre 2020.

AU PROGRAMME

L’Été – L’épanouissement

La troisième saison, celle de l’épanouissement, est consacrée à la rencontre et aux échanges durant l’été. Tandis que la révélation des POC se poursuit, des moments festifs et participatifs rassemblent les habitants de la métropole autour de deux axes majeurs qui traversent le territoire : le Grand Boulevard et la Deûle, du bassin minier à l’Escaut.

Études de cas – Summer Camp – Été 2020 – Métropole

Deux summer camps (ateliers d’été créatifs) s’installeront les 05 et 11 juillet 2020 : ils réuniront de jeunes designers, architectes et paysagistes du monde entier. Les étudiants de l’École du Design de Roubaix et de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, qui ont conçu ces camps d’été, tenteront de répondre, à partir d’études de cas, aux enjeux de transformation de la métropole, tels qu’ils peuvent l’imaginer. Un camp sera consacré à l’économie circulaire et au réemploi des matières, l’autre à l’aménagement et à l’accessibilité de sites en bord de Deûle. Un troisième summer camp, organisé par la MEL, portera sur le design des politiques publiques.

Événement – Signature de la World Design Organization

Destinés à un public international et professionnel, quatre événements rythment cette troisième saison et consacrent une période d’échange et de partage d’expériences.

Le World Design Network of Cities Meeting réunit les représentants de villes, notamment les anciennes Capitales Mondiale du Design. Ce forum est l’occasion de poursuivre un dialogue actif sur le design au service de la ville.

La World Design Policy Conference offre une plateforme mondiale d’échange, elle aborde le design des politiques publiques.

Le World Design Talk, sous un format similaire à la World Design Policy Conference, traite de la thématique de la ville collaborative.

Le World Design Spotlight célèbre ces échanges et valorise, lors d’un temps festif et convivial, les expériences menées sur le territoire métropolitain.

Site internet de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design

Source : Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design / Photos et images : DR