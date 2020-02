[Nouvelle date] Dadju se produira au Zénith de Lille le dimanche 15 novembre 2020

Les places du concert de Dadju – P.O.A Tour 2020 du mercredi 25 mars 2020 sont toutes vendues ! Suite au succès, une date supplémentaire est ajoutée le dimanche 15 novembre 2020 à 18h ! Les places sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 42€ et 64€.

Dadju – P.O.A Tour 2020

Son premier album certifié disque de Diamant en moins d’un an, « Gentleman 2.0 », est l’un des albums les plus vendus en 2018, avec plus de 700 000 exemplaires écoulés dans le monde.

Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un AccorHotels Arena et une tournée des Zéniths sold out… Dadju, qui démarrera son P.O.A Tour le 07 mars à Marseille en passant par le mythique Parc des Princes dimanche 07 juin, prolongera cette tournée exceptionnelle en novembre et décembre prochain à travers toute la France !

« Poison ou Antidote », son tout nouveau double album sorti le 18 novembre dernier a déjà été vendu à plus de 120 000 exemplaires.

