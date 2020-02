Mercredi 26 février 2020, la Tribu Move and Meet propose une soirée Apéro-Spectacle à la Comédie de Lille

Mercredi 26 février 2020 à 19h30, la Tribu Move and Meet propose une soirée Apéro-Spectacle à la Comédie de Lille.

Tu es célibataire avec ou sans enfants et tu souhaites faire de nouvelles rencontres autour d’activités atypiques ? Rejoins vite la communauté Tribu Move and Meet.

Au programme de cette soirée : de la bonne humeur, des fous rires et des rencontres authentiques.

Commencez la soirée par la comédie « Libéréeee Divorcéee ».

Synopsis de la comédie « Libéréeee Divorcéee »:

Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! Quel bonheur de retrouver sa liberté ! Ça n’a que des bons côtés et nous allons vous le prouver.

Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait…

Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s’éternise…

Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute… Sans parachute…

Et pourtant c’est dans ces moments là qu’on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale… Ou pas.

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité !

Pour ceux qui sont séparés c’est le moment de vous marrer !

Poursuivez la soirée pour ceux qui le souhaitent par un apéro, histoire de faire plus ample connaissance, vous vous retrouverez pour partager de savoureuses planches de charcuteries et fromages accompagnées d’un cocktail ou d’une autre boisson au choix. (uniquement sur réservation)

Possibilité de vous retrouver à partir de 22h uniquement pour l’apéro (sur inscription uniquement).

Exceptionnellement c’est une soirée sans les enfants (ados bienvenus).

Infos Pratiques

La Comédie de Lille

204, rue Solférino – Lille

Inscriptions (jusqu’au samedi 22 février 2020) et dans la limite des places disponibles >>> cliquez ici !!!

Facebook de la Tribu Move and Meet

Source et image : © La Tribu Move and Meet