Mercredi 25 mars 2020, le Festival Séries Mania propose un concert symphonique reprenant les plus beaux génériques et BO de séries

Mercredi 25 mars 2020 à 18h, le Festival Séries Mania et l’Orchestre National de Lille propose au Nouveau Siècle, un concert symphonique reprenant les plus beaux génériques et bandes originales de séries. De Mission : Impossible en 1966, à Game of Thrones, en passant par Lost et Sherlock, voyagez en musique à travers 50 ans de télévision culte.

Infos Pratiques

Le Nouveau Siècle – Lille

17, place Mendès France

Tarifs : de 5€ à 12€

Billetterie >>> cliquez ici !!!

Site internet du Festival Séries Mania

Source et image : DR / © Séries Mania