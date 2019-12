Mardi 31 décembre 2019, ilévia renforce son offre de transport pour la Saint-Sylvestre. Pour permettre à tous de préparer et fêter l’arrivée de la nouvelle année, ilévia proposera davantage de métro et la mise en service de la ligne de nuit, l’objectif est d’encourager les métropolitains et visiteurs de la MEL à utiliser les transports en commun pour un réveillon de la Saint-Sylvestre en toute sérénité.

Ligne de Nuit

La ligne de nuit circulera exceptionnellement à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Avec une fréquence de 20 minutes de 00h40 à 6h du matin, celle-ci permet de relier Lille Porte de Douai à Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade Pierre Mauroy, en desservant les principaux lieux de vie nocturne (République Beaux-Arts, Massena, Solférino,…). Des bus de plus grande capacité seront également mis en circulation pour satisfaire tous les voyageurs, et des agents de médiation seront présents à bord afin de s’assurer que l’esprit festif ne perturbe le service.

Métro



Par ailleurs, les fréquences du métro seront renforcées sur les deux lignes à partir de 20h30 avec une rame toutes les 4 min (contre 6 à 8 min habituellement). Les derniers départs de Gare Lille Flandres s’effectueront à 00h30.

Attention : le mercredi 01 janvier 2020, la circulation des métros reprendra à 6h20 (au lieu de 5h30).

Site internet d’Ilévia

