Maker Faire Lille recherche des Makers pour sa prochaine édition

Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 avril 2020, Maker Faire Lille se déroulera à la Gare Saint Sauveur. Cet événement se caractérise par son dynamisme, reflet d’une communauté de makers grandissante venue des quatre coins des Hauts-de-France et riche de sa diversité. Maker Faire Lille sera un événement emblématique de Lille Métropole Capitale Mondiale de Design 2020.

Maker Faire Lille 2020 – Gare Saint Sauveur

Maker Faire Lille change de lieu afin de présenter encore plus de makers et accueillir encore de plus de publics ! C’est renouveler l’expérience notamment à travers des animations et installations monumentales en extérieur. C’est aller à la rencontre d’un nouveau quartier (parade des makers) pour faire de Maker Faire Lille un événement encore plus riche et enrichissant!

Appel aux Makers

Maker Faire Lille lance un appel aux makers, ils recherchent des :

Artistes

Bricoleurs

Codeurs

Créateurs

Designers

Faiseurs

Gamers

Hackers

Ingénieurs

Inventeurs

Makers

Partageurs

Réparateurs

Rêveurs

Youtubers

Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2020 >>> cliquez ici !!!

Source et images : DR – © Maker Faire Lille