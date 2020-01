lille3000 propose trois grands rendez-vous en 2020

En 2020, le voyage continue… lille3000 propose trois grands rendez-vous : le Printemps 2020 à Saint-Sauveur, l’Automne 2020 à Saint-Sauveur et Colors, etc. au TriPostal.

Les 3 rendez-vous

Le Printemps 2020 à Saint-Sauveur du 10 avril au 28 juin 2020 – Entrée libre

Le Printemps à Saint Sauveur, c’est une exposition dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design. Et aussi toute une série de week-ends pour toute la famille en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloise : concerts, spectacles, goûters d’anniversaire, cinéma jeune public, Ferme urbaine, Bistrot de St So…

Exposition « Les Usages du Monde » du 29 avril au 23 août 2020

Accueillie par lille3000 dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Commissaires : Arc en Rêve, Centre d’architecture avec Hart Berteloot (HBAAT)

Étendre le terme « design » au monde pour en faire le verbe qui qualifie l’action de l’homme sur son environnement est une façon de se donner les moyens d’agir. L’exposition « Les Usages du monde » invite à considérer des alternatives sociales, environnementales, architecturales ou agricoles sélectionnées sur tous les continents, des expériences qui nous éclairent, nous permettent de penser et de faire habiter le monde autrement.

L’Automne 2020 à Saint-Sauveur du 09 septembre au 08 novembre 2020 – Entrée libre

L’Automne à Saint Sauveur, c’est une deuxième exposition dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design accueillie par lille3000. Et toujours une série de week-ends pour toute la famille en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloise : concerts, spectacles, goûters d’anniversaire, cinéma jeune public, Ferme urbaine, Bistrot de St So…

Exposition « La Manufacture : A Labour of Love » du 09 septembre au 08 novembre 2020

Accueillie par lille3000 dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Commissaires : Lidewij Edelkoort et Philippe Fimmano

Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort, prévisionniste de tendances reconnue dans le monde entier, explore les expérimentations d’une nouvelle génération de designers autour des matériaux et des processus de fabrication.

Le design se tourne vers la main de l’homme pour donner forme à un désarroi profond qui ne peut plus concevoir le design industriel souvent superflu des décennies précédentes. Mais au bout d’une période d’arts & crafts, on constate que la main veut se parer à nouveau de la machine, de l’ordinateur, du laboratoire et du métier à tisser. Soudain main et machine se donnent la main et produisent des objets et des matières étonnantes qui nous préparent un avenir à inventer ensemble.

Ainsi les designers achètent ou fondent des véritables usines, mettent au point des collectifs de partage de lieux et des machines, travaillent de façon open source et recyclent les matières entassées dans nos terres et mers. Ils désirent faire du beau avec du laid, en transformant les données. La joie de manufacturer est palpable.

Cette naissance des manufactures magiques nous indique le chemin vers la noblesse du labour, une noblesse qui peut donner un sens à l’intégrité de l’homme, les prémices de ce qui peut sauver l’humanité de lui-même.

Colors, etc. – Couleur et sens dans le design du 09 octobre 2020 au 03 janvier 2021 – TriPostal – Entrée payante

Une exposition co-produite par lille3000 et le Design Museum Gent, dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Commissariat : Siegrid Demyttenaere, avec atelier lachart dhanis

L’exposition est conçue comme une promenade à travers les sept couleurs principales et l’univers des pigments déjà utilisés par des peintres et artisans médiévaux.

Designers et artistes contemporains sont invités à présenter un projet ou à créer une œuvre sur le thème de la couleur et celui des sens dans des espaces d’expériences immersives pour le visiteur.

Source : lille3000 – image : DR / © lille3000