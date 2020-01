Lille Neige est de retour à la Gare Saint Sauveur de Lille du 01 février au 01 mars 2020

Cette année, Lille Neige aura lieu du samedi 01 février jusqu’au dimanche 01 mars 2020 à la Gare Saint Sauveur. Profitez d’une multitude d’animations ludiques et sportives, dans un nouveau décor inspiré de l’hiver canadien ! Au programme : patinoire (700 m² dont 150 pour les enfants de moins d’1m10), pistes de luge, curling, simulateurs de ski & de snowboard, trampolines, jeux gonflables, karting à pédales, mini-golf, tennis de table, baby-foot, espace enfants, boite à livres en libre service, concerts et animations proposés par RFM…

Au programme

Animations gratuites, dans la limite des places disponibles. Inscriptions sur place.

Samedi 01 & dimanche 02 février 2020 : Week-end d’Ouverture

Samedi 01 février 2020

– Découverte des réseaux de modélisme ferroviaire fonctionnant à la vapeur avec Lille Modélisme de 12h à 19h

– Découverte des animaux de la montagne avec la Ferme Pédagogique d’Antan de 13h à 18h

– Initiation à la traite des chèvres (sur animal en bois) avec l’Équipage de la Sensée-Grands Ensemble de 13h à 18h

– Sculpture de ballons pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Petit marché d’artisans et producteurs locaux et point de retrait avec le Court Circuit de 14h à 17h30

– Animation maquillage sur le thème du Canada de 14h à 18h

– Création de toupies colorées (tournage sur bois) par Le Tour et jouets de 14h à 18h

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 14h45 à 16h

– RFM vous offre le meilleur de la musique… mais aussi des goodies, CD, places de cinéma, de concert, etc. de 15h30 à 17h30

– Cours de fitness avec Decathlon City de 16h à 17h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 18h30

Dimanche 02 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Découverte des réseaux de modélisme ferroviaire fonctionnant à la vapeur avec Lille Modélisme de 12h à 19h

– Découverte des animaux de la montagne avec la Ferme Pédagogique d’Antan de 13h à 18h

– Démonstration et initiation au filage de la laine et feutrage avec l’Équipage de la Sensée-Grands Ensemble de 13h à 18h

– Spectacle de magie pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Activités créatives sur le thème du Canada de 14h à 18h

– Création de toupies colorées (tournage sur bois) par Le Tour et jouets de 14h à 18h

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 14h45 à 16h

Mercredi 05 février 2020

– Concert pop et variété internationale avec les sœurs Petrosyan de 14h à 17h

– Ateliers créatifs à base d’éléments naturels et plantations avec le service Nature en Ville de la Ville de Lille de 14h à 17h

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 14h à 18h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– Atelier d’initiation à la poterie (à partir de 4 ans) de 15h à 18h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

Jeudi 06 février 2020

– Démonstrations de hockey sur glace par le club des Lions de Wasquehal et initiation pour les 5-9 ans avec inscription sur place le jour même de 17h45 à 19h

Samedi 08 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Petit marché d’artisans et producteurs locaux et point retrait du Court Circuit (vente en ligne de produits paysans de la région sur LeCourtCircuit.fr) de 14h à 17h30

– Création de nichoirs et mangeoires avec Jacky de 14h à 17h

– Animation maquillage de 14h à 18h

– Sculpture de ballons pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 18h30

– Concert avec l’association En avant la musik de 16h30 à 18h30

Dimanche 09 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Atelier créatif à base d’éléments naturels (à partir de 6 ans) par l’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Tours en poney pour les 3-10 ans avec L’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Tours en calèche (réservés aux enfants, à partir de 3 ans) avec l’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Spectacle de magie pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Ateliers tricot et créations en laine de 14h à 18h

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

Mardi 11 février 2020

– Concert d’ensemble à cordes, cuivres, flûtes et chorale par les écoles de musique de la Ville de Lille de 18h30 à 19h30

Mercredi 12 février 2020

– Concert pop et variété internationale avec les sœurs Petrosyan de 14h à 17h

– Ateliers créatifs à base d’éléments naturels et plantations avec le service Nature en Ville de la Ville de Lille de 14h à 17h

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 14h à 18h

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– Atelier d’initiation à la poterie (à partir de 4 ans) de 15h à 18h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

– Cours de cardio-training et renforcement musculaire avec Energymove de 18h15 à 19h15

Jeudi 13 février 2020

– Démonstrations de hockey sur glace par le club des Lions de Wasquehal et initiation pour les 5-9 ans avec inscription sur place le jour même de 17h45 à 19h

Vendredi 14 février 2020

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

Samedi 15 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Petit marché d’artisans et producteurs locaux et point retrait du Court Circuit (vente en ligne de produits paysans de la région sur LeCourtCircuit.fr) de 14h à 17h30

– Création de nichoirs et mangeoires avec Jacky de 14h à 17h

– Animation maquillage de 14h à 18h

– Sculpture de ballons pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Bal interactif et costumé sur le thème des contes avec la compagnie La Perdrix, en partenariat avec la Bibliothèque municipale. Les enfants peuvent venir déguisés ! de 16h à 17h

– Cours de fitness avec Decathlon City de 16h à 17h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 18h30

– Concert avec l’association En avant la musik de 16h30 à 18h30

Dimanche 16 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Atelier créatif à base d’éléments naturels (à partir de 6 ans) par l’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Tours en poney pour les 3-10 ans avec L’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Spectacle de magie pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– Activités créatives sur le thème du Canada de 14h à 18h

– RFM vous offre le meilleur de la musique… mais aussi des goodies, CD, places de cinéma, de concert, etc. de 15h30 à 17h30

Lundi 17 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-10 ans avec la Police nationale de 14h à 17h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

Mardi 18 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-10 ans avec la Police nationale de 14h à 17h

– Ateliers libres de couture et création d’étuis à lunettes par l’association Les Cousettes de Lille-Centre de 14h à 17h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Animation menuiserie avec le Centre de formation Don Bosco de Bailleul de 14h à 18h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

Mercredi 19 février 2020

Atelier « Permis vélo » pour les 9-10 ans avec la Police nationale de 14h à 17h

Concert pop et variété internationale avec les sœurs Petrosyan de 14h à 17h

Ateliers créatifs à base d’éléments naturels et plantations avec le service Nature en Ville de la Ville de Lille de 14h à 17h

Ateliers libres de couture et création d’étuis à lunettes par l’association Les Cousettes de Lille-Centre de 14h à 17h

Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 14h à 18h

Animation menuiserie avec le Centre de formation Don Bosco de Bailleul de 14h à 18h

Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

Atelier d’initiation à la poterie (à partir de 4 ans) de 15h à 18h

RFM vous offre le meilleur de la musique… mais aussi des goodies, CD, places de cinéma, de concert, etc. de 15h30 à 17h30

Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

Jeudi 20 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-10 ans avec la Police nationale de 14h à 17h

– Création de nichoirs et mangeoires avec Jacky de 14h à 17h

– Animation menuiserie avec le Centre de formation Don Bosco de Bailleul de 14h à 18h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– Démonstrations de hockey sur glace par le club des Lions de Wasquehal et initiation pour les 5-9 ans avec inscription sur place le jour même de 17h45 à 19h

Vendredi 21 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-10 ans avec la Police nationale de 14h à 17h

– Animations et ateliers numériques (imprimante 3D, réalité virtuelle, codage sans écran, etc.) avec les Centres Sociaux Connectés de la Métropole européenne de Lille de 14h à 17h30

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Samedi 22 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Petit marché d’artisans et producteurs locaux et point retrait du Court Circuit (vente en ligne de produits paysans de la région sur LeCourtCircuit.fr) de 14h à 17h30

– Sculpture de ballons pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Création de pots à crayons sur le thème du Canada de 14h à 17h

– Animation maquillage de 14h à 18h

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 18h30

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Dimanche 23 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Atelier créatif à base d’éléments naturels (à partir de 6 ans) par l’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Tours en poney pour les 3-10 ans avec L’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Tours en calèche (réservés aux enfants, à partir de 3 ans) avec l’École de la Forêt de 13h30 à 18h

– Spectacle de magie pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Ateliers tricot et créations en laine de 14h à 18h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Lundi 24 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-12 ans avec la Police municipale de 14h à 16h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 19h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Mardi 25 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-12 ans avec la Police municipale de 14h à 16h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 19h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Mercredi 26 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-12 ans avec la Police municipale de 14h à 16h

– Concert pop et variété internationale avec les soeurs Petrosyan de 14h à 17h

– Ateliers créatifs à base d’éléments naturels et plantations avec le service Nature en Ville de la Ville de Lille de 14h à 17h

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 19h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– « Ça sent la chair fraiche » : spectacle à partir de 7 ans par la Cie Vraiment Songe avec Gilles Bizouerne, en partenariat avec Bibliothèque municipale à 15h et 17h

– Atelier d’initiation à la poterie (à partir de 4 ans) de 15h à 18h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Jeudi 27 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-12 ans avec la Police municipale de 14h à 16h

– Création de nichoirs et mangeoires avec Jacky de 14h à 17h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 19h

– Ateliers de sensibilisation au handicap avec APF France Handicap de 14h à 19h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Vendredi 28 février 2020

– Atelier « Permis vélo » pour les 9-12 ans avec la Police municipale de 14h à 16h

– Animations et ateliers numériques (imprimante 3D, réalité virtuelle, codage sans écran, etc.) avec les Centres Sociaux Connectés de la Métropole européenne de Lille de 14h à 17h30

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Initiation aux opérations de recherche en montagne avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 19h

– Ateliers de sensibilisation au handicap avec APF France Handicap de 14h à 19h

– Stand d’information « Vacances solidaires » avec la direction de la Jeunesse et des initiatives solidaires de la Ville de Lille de 14h30 à 16h30

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 19h

– Conférence sur les maladies rares au travail ou à l’école de 18h à 20h

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Samedi 29 février 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Ateliers de sensibilisation au handicap avec APF France Handicap de 12h à 18h30

– Escape game, chasse au trésor, roue de la fortune, etc : différentes activités ludiques pour parler des maladies rares de 12h à 19h

– Initiation à la traite des chèvres (sur animal en bois) avec l’Équipage de la Sensée-Grands Ensemble de 13h à 18h

– Découverte des animaux de la montagne avec la Ferme Pédagogique d’Antan de 13h à 18h

– Tournoi d’échecs avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 13h30 à 17h30

– Sculpture de ballons pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Petit marché d’artisans et producteurs locaux et point retrait du Court Circuit (vente en ligne de produits paysans de la région sur LeCourtCircuit.fr) de 14h à 17h30

– Animation maquillage de 14h à 18h

– Escalade avec les CRS de l’opération prévention montagne de 14h à 18h

– Activités ludiques de sensibilisation à l’autoprotection et AMD (Alerter, Masser, Défibriller) par la Croix Rouge de 14h à 18h

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 18h30

– Cours de fitness avec Decathlon City de 16h à 17h

– Lecture avec les équipes jeunesse de la Bibliothèque municipale de 16h à 18h30

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Dimanche 01 mars 2020

– Jeux d’échecs et échecs géants avec Lille Université Club Échiquier du Nord de 12h à 18h

– Ateliers de sensibilisation au handicap avec APF France Handicap de 12h à 18h30

– Découverte des animaux de la montagne avec la Ferme Pédagogique d’Antan de 13h à 18h

– Démonstration et initiation au filage de la laine et feutrage avec l’Équipage de la Sensée-Grands Ensemble de 13h à 18h

– Spectacle de magie pour les enfants par Luc Azur Événements de 14h à 17h

– Activités créatives sur le thème du Canada de 14h à 18h

– Animation Roller Sky Roues avec SCAL Ski Club Aventure Loisinord de 14h à 18h30

– Lecture avec l’association Fil o Fil de 15h à 16h15

– RFM vous offre le meilleur de la musique… mais aussi des goodies, CD, places de cinéma, de concert, etc. de 15h30 à 17h30

– Initiation au golf avec la structure gonflable de la Ligue de golf des Hauts-de-France

Infos pratiques

Jours et horaires d’ouverture

Période scolaire (du 01 au 14 février 2020)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 à 20h

Le mercredi : de 14h à 20h

Vacances scolaires (du 15 février au 01 mars 2020)

Du lundi au vendredi : de 14h à 20h

Le week-end

Samedi & dimanche : 12h à 19h

Tarifs

Entrée gratuite dans le village

Accès patinoire :

– Tarif normal : 3,65€

– Tarif réduit (Pass Sport, Pass Enfant, Pass Senior et Pass Lille & Moi) : 0,70€

– Gratuit pour les détenteurs d’un Pass Neige, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les patineurs de la dernière séance.

Séances patinoire :

La durée d’une séance de patinage est de 40 minutes. Attention, cette durée peut varier selon l’affluence. Places limitées, port de gants obligatoire (non fournis).

En plus

B alades de l’Hiver

Chaque dimanche, la Ville de Lille vous propose une sortie gratuite en bus, au départ de votre quartier, pour profiter en famille d’un spectacle de magie et des animations de Lille Neige !

Renseignements et inscriptions : mairie de quartier. Dans la limite des places disponibles.

