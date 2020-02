Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design : exposition 123 Data au TriPostal de Lille du 05 février au 08 mars 2020

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation groupe EDF, Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design, présente du 05 février au 08 mars 2020 l’exposition « 123 Data ». Elle est accueillie par la Ville de Lille au Tripostal.

L’exposition « 123 Data »

L’exposition repose sur un travail de création mené à partir d’un matériau se développant dans des proportions exponentielles et occupant tous les espaces de notre quotidien et de la vie économique et sociale : les données. Grâce aux propositions de designers, elle les révèle à travers des formes graphiques originales (installations, peintures de données, infographies, animations), rendant visibles leur présence malgré leur caractère immatériel. Elle invite à en découvrir de nouvelles finalités d’emploi ou d’usage.

Douze data designers, artistes de la donnée, proposent des œuvres permettant de représenter et d’appréhender à travers les données certains des grands défis planétaires : déséquilibres environnementaux, menaces sur la biodiversité, inégalités sociales, pollution sonore, vieillissement des populations. L’exposition les présente en trois sections : Exposer, les designers interprétant et travaillant les données en vue de façonner des formes ; Expliquer, les designers dévoilant les significations les plus profondes des données permettant une compréhension plus fine des réalités du monde; Explorer, les designers ouvrant grâce aux données de nouveaux champs à la connaissance et au savoir.

David Bihanic, commissaire de l’exposition, est designer, fondateur de l’agence de création FXDESIGNSTUDIO, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheur associé à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Il a participé à de nombreux ouvrages à la rencontre du design et des sciences de l’ingénieur.

La scénographie de l’exposition est assurée par l’agence de design lyonnaise Trafik.

Infos pratiques

TriPostal

Avenue Willy Brandt, Lille

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

Source : Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design / Photos et images : DR