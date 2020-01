Le Théâtre Sébastopol de Lille accueillera le spectacle « Et Tout le Monde S’en Fout » le vendredi 07 février 2020

Vendredi 07 février 2020 à 20h, le Théâtre Sébastopol de Lille accueillera le spectacle « Et Tout Le Monde S’en Fout ».

A force de s’en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, Lexa, héros de la série « Et tout le monde s’en fout », ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s’y préparer et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu’un petit séminaire d’entraînement express ? Quand une civilisation s’effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a décidé de VOUS former dès maintenant, histoire de construire autre chose qu’une société qui court très vite, les yeux bandés, dans une forêt !

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels au prix de 32€.

Images : DR – Laurent Sigwald / © Decibels Productions / © Mia Productions