Le spectacle Ben-Hur, La Parodie ! au Théâtre Sébastopol de Lille le 30 octobre 2020 à Lille et le 28 novembre 2020 à Arras

Le spectacle Ben-Hur, la Parodie ! le vendredi 30 octobre 2020 à 20h au Théâtre Sébastopol de Lille et le samedi 28 novembre 2020 à 20h au Casino d’Arras.

Ben-Hur, la Parodie !

D’après l’œuvre de Lewis Wallace

Un spectacle écrit par Hugues Duquesne et Olivier Mag

Mise en scène Luc Sonzogni

Avec en alternance : Hugues Duquesne, Olivier Mag, Jo Brami, Sébastien Chartier, Cyril Ledoublee, Mohamed Ouachem, Florian Maubert, Olivier Bénard

Synopsis :

Le célèbre péplum de 4 heures est ici résumé en 2 heures de rire. Et tout y est !

De la fameuse course de chars aux costumes d’époque : toges, tuniques, glaives et sandales…

Une parodie plus que réussie, menée tambours battants par quatre comédiens talentueux, bourrés d’énergie.

On y retrouve les univers de Mel Brooks, des Monthy-Pythons et d’Alain Chabat dans Cléopâtre.

Ce show hilarant vous transportera au cœur de l’empire romain et vous fera scander en levant le pouce : « Je Like ! »

La mise en scène de Luc Sonzogni est excellente, beaucoup de trouvailles, de références et d’innovations, ça n’arrête pas une seconde.

Un grand spectacle son, lumière et vidéo qui emporte un public familial dans une fresque historique extraordinaire.

Le saviez-vous ?

Olivier Mag interprète le rôle de Jean-Pierre dans « En Famille » sur M6.

Hugues Duquesne, membre du duo des « Lascars Gays », a écrit et enregistré plus de 100 sketchs pour « On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier sur France 2.

Sébastien Chartier fait des happenings dans l’émission « Joker » d’Olivier Minne sur France 2, il était également le « vigile » dans l’émission « Bienvenue chez Cauet ».

Jo Brami fut un humoriste récurent sur Comédie+ dans la « Grosse Émission » et a récemment joué dans le film de Nawell Madani « C’est tout pour moi ».

Presse :

La Provence : Un spectacle d’une grande qualité

Télérama : On se laisse emporter dans ce délire… Ou les interprètes s’amusent autant que le public

TF1 : Un déchaînement de gag de rire

Le Dauphiné : Un spectacle qui colle à l’actualité avec des comédiens de grande qualité

France Bleu : Un public familial plié de rire pendant une heure tout le monde y trouve son compte

Beur FM : Spectacle qui fait du bien de sept à 77 ans

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 30€ et 35€.

