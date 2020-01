Le salon du Tourisme Tourissima revient à Lille Grand Palais du 17 au 19 janvier 2020

Du 17 au 19 janvier 2020, le salon du Tourisme et des activités nature Tourissima est de retour à Lille Grand Palais ! Le rendez-vous des voyageurs des Hauts de France permet de dénicher des séjours et des activités nature hors du commun. Accueillant de multiples destinations en France et à l’étranger, le salon présente aussi les dernières tendances du tourisme et de l’outdoor pour des idées d’évasion et de loisirs à réaliser en famille, entre amis ou en solo.

Chaque année, le salon s’entoure des meilleurs spécialistes (professionnels et institutionnels du tourisme, blogueurs voyageurs) pour partager des expériences originales et insolites, conseiller et accompagner les visiteurs dans leurs recherches et proposer de bonnes affaires exclusives.

Animations festives, culturelles et gastronomiques, jeux concours et conférences donnent aux visiteurs un avant-goût de ses futures vacances.

Invitations Gratuites

Téléchargez vos invitations sur le site de Tourissima >>> cliquez-ici !!!

Les 10 Thématiques du salon tourissima

Nature & Montagne

Culture & Patrimoine

City Break

Thalasso/Thermalisme & Spa

Croisières

En famille

Voyages en couple

Tourisme durable et accessible

Hébergements

Conseils services et équipements

Les Espaces Conseils et les animations

Tourissima est aussi un événement permettant de découvrir et s’informer auprès de nombreux spécialistes du voyage.

La Grande Scène

C’est l’occasion pour vous de découvrir les dernières nouveautés touristiques, les offres spéciales, les films, les témoignages de voyageurs, les spectacles musicaux et folkloriques, mais aussi toutes les informations pratiques pour voyager.

L’Espace Enfants

Pour tous les aventuriers, âgés de 5 à 99 ans qui veulent passer un bon moment, faites escale à l’espace animations orchestrés par Goutte de vie, au nouveau concept novateur !

Au programme :

– escape Game/donjon

– réalité virtuelle

– dépassement de soi

– challenge

– maquillage

– cours d’alchimie

– distribution de cadeaux

Attention : les enfants doivent rester sous la surveillance de leurs parents.

Les Conseils Pratiques

Les intervenants sont là pour tout vous révéler et vous aider à passer le meilleur voyage possible. En 30 min, ils vous présentent, à partir de leur expérience, leurs conseils et astuces.

Le Coin des Blogueurs

Le « Coin des blogueurs », regroupe des blogueurs influents qui partagent leur expérience et leurs histoires de voyages.

Espace Job Coaching (vendredi 17 janvier 2020 de 10h à 18h)

Étudiants et demandeurs d’emploi dans les secteurs du tourisme, rendez-vous sur le salon pour perfectionner vos candidatures ! Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima s’associe avec la Fédération Française des Scientifiques et Techniciens du Tourisme (FFTST) et l’association Rencontres Emplois Tourisme pour mettre en place cet espace.

Les Îles du monde

En 2020, les îles sont en force sur Tourissima à travers leurs offices de tourisme et les agences spécialisées sur ces destinations où soleil rime avec plage, embruns et flore exotique.

Cette année, dépaysement assuré avec la présence de la République Dominicaine, Cuba, les Seychelles, la Martinique, Chypre, les États-Unis, mais aussi le Var et le Morbihan. L’occasion de profiter de séjours dépaysants qui en plus de l’offre balnéaire associent des activités nature au patrimoine naturel et bâti.

Informations pratiques

Lille Grand Palais

1, boulevard des Cités Unies

Dates : du 17 au 19 janvier 2020

Ouverture : de 10h à 18h

Tarif : 8€ – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans

Plus d’infos : www.salons-du-tourisme.com/Lille

Source et images : DR / © Comexposium / © Les Salons du Tourisme