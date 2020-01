Le parc d’attractions Cita-Parc dans le Parc de la Citadelle de Lille rouvre ses portes le samedi 15 février 2020. Pour toute la famille, ce parc est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 9 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.



