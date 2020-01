Le Kinepolis de Lomme accueillera l’acteur Robert Downey Jr le mardi 21 janvier 2020

Mardi 21 janvier 2020, Robert Downey Jr et Universal Pictures International France ont choisi Kinepolis Lomme pour la présentation exclusive du film « Le Voyage du Dr Dolittle ».

Le cinéma accueillera la star pour l’avant-première exceptionnelle du film « Le Voyage du Dr Dolittle » réalisé par Stephen Gaghan. Harry Collett et Carmel Laniado, les deux jeunes acteurs du film, seront à ses côtés.

« Le Voyage du dr Dollitle »



« Le Voyage du Dr Dolittle » qui sortira en salles le 05 février prochain, nous emmène dans un grand voyage sur les océans, vers une île mythique où Dolittle espère trouver un remède pour soigner la jeune Reine Victoria.

Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur formé par une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, conseiller et confident de Dolittle.

Déroulé de l’avant première

A partir de 18h15* – Montée des Marches – Accès libre :

– arrivée de Robert Downey Jr, Harry Collet et Carmel Laniado à Kinepolis Lomme = autographes, photos…

A partir de 19h45* – COMPLET :

– présentation en salle avec l’équipe, suivie de la projection

* sous réserve de modification

Source : Kinepolis / Photo & image : DR – © Universal Pictures International France