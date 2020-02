Le Jardin d’Hiver aura lieu du 28 février au 01 mars 2020

Après 6 éditions estivales du Jardin Électronique, découvrez le Jardin d’Hiver au Grand Sud de Lille. Du vendredi 28 février au dimanche 01 mars 2020, pas moins de 15 artistes seront présents sur scène avec notamment Cassius, I Hate Models, Thomas Shumacher…

Au Programme

Vendredi 28 février 2020 – Payant

I Hate Models (Dj Set 2h)

Le nouveau phénomène de la techno acid va secouer le Jardin d’Hiver ! Avec une ascension fulgurante, le jeune Français I Hate Models offre des performances incroyables dans les plus gros festivals et clubs de la planète. Il s’attèle également à des productions aussi intelligentes que sulfureuses, entre amour et violence.

Boston 168 (Live)

Le duo italien, biberonné au bruits d’usines industrielles de la banlieue de Turin et à la culture Rave, se fait vite remarquer par la grande Ellen Allien qui les signe sur son label Bpitch Control. Depuis ils baladent leurs machines analogiques remplies de sons acid et techno ultra travaillés, sur les plus gros évènements techno de la planète.

SNTS

Mystérieux et timide : qui se cache derrière le nom SNTS ? Saint des saints de la Techno expérimentale et apocalyptique, ce musicien allemand qui ne dévoile jamais son visage a émergé depuis plus de trois ans. Présent dans tous les événements Techno incontournables, il dispense ses messes noires aux quatre coins de l’Europe.

Justine Perry

Influencée par la scène berlinoise, où elle est allée s’installer, les sets de Justine Perry sont teintés d’une techno sombre et hypnotique qui plonge son public dans l’essence même de la Rave. Depuis février 2019, Justine a commencé à organiser ses propres événements Rituals au Suicide Circus de Berlin, où elle combine musique et art visuel.

Léa Occhi

DJ Techno française expatriée à Berlin, Léa Occi est aussi co-fondatrice et résidente des célèbres soirées Spectrum à Paris. La culture berlinoise et la communauté LGBT, deux grands symboles de liberté qui constituent en partie le mouvement Techno, deviennent des sources d’inspiration majeures pour la jeune DJ. Lorsqu’elle s’installe derrière les platines, elle nous transporte dans son univers le temps d’un set.

Samedi 29 février 2020 – Payant

Cassius / Boombass (DJ set)

« Qui n’a jamais essayé de pécho sur I love you so ? » Cassius, icône incontournable de la « French touch », sera représenté par sa moitié Boombass. Trois décennies de productions avec 5 albums, des collaborations avec les plus grands : Pharrell Williams, Daft Punk ou encore Etienne de Crécy. Et une formule diaboliquement efficace, celle d’une House capable de faire le grand écart entre Ibiza, Berlin, la Californie, et Lille !

Zimmer (Live)

La dernière pépite de l’électro français viendra présenter son nouveau live exclusif au Jardin d’Hiver ! Zimmer distille une house planante, moderne et colorée. Sous la bannière Roche Musique, le producteur Parisien fait partie de la nouvelle vague électronique française, aux côtés de Darius, FKJ, et Kartell.

Layton Giordani

Vu comme l’un des talents montants de la Techno, ce DJ américain a véritablement montré son caractère à travers des performances mondiales. Il apporte son immense énergie à travers ses nombreuses productions pour le célèbre label Drumcode d’Adam Beyer.

Thomas Schumacher

Le DJ et producteur basé à Berlin est connu comme l’un des artistes les plus durables et polyvalents de la musique électronique. « Ce que j’aime dans la Techno, c’est qu’il faut sans cesse se questionner, se réinventer. » – Thomas Schumacher

Joyhauser

Le duo flamand Joyhauser n’a pas son pareil pour installer des climats sonores sombres et métalliques lors de leurs DJ sets. Ils déverseront un torrent de basses sur le Jardin d’Hiver, pour le plus grand plaisir de vos oreilles !

Cimaï

Cimaï fait partie de cette génération de DJs qui ont donné de l’ampleur à la scène House et Tech house dans le Nord de la France et en Belgique. Ce héros local deviendra membre de la Team H2O de 2000 à 2014 comme résident deejay auprès de Johan. Il fondera ensuite son expérience aux côtés de DJs et de producteurs invités dans le club belge.

Dimanche 01 mars 2020 de 13h à 20h30 – Entrée libre

Electric Circus / Kureuil

À l’origine de l’aventure, Matthus Raman s’associe avec son partenaire Kureuil pour relancer les événements Electric, ils sont ensuite rejoints par Aïkom et Eugène Korso. La Team Electric Circus s’efforce de proposer une autre approche de la fête, du partage et s’attache à offrir plus qu’un simple artiste derrière des platines, même si la musique reste centrale. C’est donc Kureuil, membre fondateur de la Team, qui représentera Electric Circus le temps d’un set au Jardin d’Hiver.

Boreal

Ce DJ originaire de Reims opère notamment au sein du label Enlace Records dans le Nord de la France.

La Bonne Fête

Faire de la musique électronique le terrain d’entente de la culture Underground, tel est le mot d’ordre de ce groupe de potes Lillois. Le collectif s’est donné plusieurs ambitions : révéler et promouvoir des artistes de la scène culturelle locale, mais surtout vous faire danser toute l’année dans des soirées concept autour de la musique House et Techno.

Infos Pratiques

Le Grand Sud de Lille

50, rue de l’Europe

Tarifs :

– Pass vendredi 28 février 2020 = 26,25€

– Pass samedi 29 février 2020 = 26,25€

– Pass 2 Jours = 46,20€

Billetterie

Site internet Le Jardin d'Hiver

