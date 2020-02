Le Cirque Arlette Gruss est à Lille du 12 au 18 mars 2020

Du jeudi 12 au dimanche 18 mars 2020, le Cirque Arlette Gruss plantera son chapiteau sur le Champ de Mars de Lille pour le plus grand plaisir de tous. Devenue une référence dans le paysage du cirque européen, la marque Arlette Gruss se distingue grâce à un concept innovant : faire de chaque spectacle une histoire. Ainsi, la sélection des numéros s’effectue sur des critères de technicité, d’esthétique mais aussi de cohérence avec le thème choisi par Gilbert Gruss. L’aspect technique est également primordial dans cette quête permanente de l’originalité. Lumières, costumes, musiques, tout est pensé dans un seul et unique but : emmener petits et grands dans des voyages toujours plus surprenants ! Cette année, découvrez le nouveau spectacle du Cirque Arlette Gruss intitulé « Bêtes de Cirque ».

bêtes de Cirque

Petits et grands, embarquez pour le plus gigantesque, chic et authentique des spectacles de cirque !

Sous le plus beau chapiteau de France, numéros irrésistibles et attractions monumentales vous feront tourner la tête et chavirer de bonheur.

Entre exploits, magie et poésie, nos bêtes de cirque créent un embrasement d’émotions comme vous n’en vivrez nulle part ailleurs.

N’attendez plus, rejoignez la fête et lancez-vous dans l’aventure inouïe que nous offre le du 35ème anniversaire du Cirque Arlette Gruss !

Bande annonce



Au Programme

Première Partie

« Ça commence fort ! » Charivari, la troupe « Anniversaire » du cirque Arlette Gruss sous l’impulsion d’Alexis & Eros Gruss.

« Comme dans un rêve » Matute & la troupe Extreme Light

Au cerceau, Giselle Souza Santos entre « Dans le cercle fermé de l’excellence »

« Le manège de l’amour » la cavalerie du cirque Arlette Gruss conduite par Linda & Laura-Maria Gruss.

Matute « To ujours la tête dans les papiers »

« Le cirque fait un bond en avant ! », au trampoline, la troupe Extreme Light.

« Abracadabra les revoilà ! », Gunter Sacckman et ses rats

« Un humour percutant » Matute

« Ses idées ont du génie ! » comme par magie… Ottavio Belli.

Deuxième Partie

« C’est RE-Party ! », le grand orchestre du cirque Arlette Gruss

« Un amour féroce » entre les lionnes et Sarah Houcke

« Coupez ! c’est dans la boîte » Matute

Julia Friedrich & Kevin Gruss sont « suspendus aux étoiles »

« LED it be » la troupe Extreme Light

« Les mâts ne sont plus autour… mais dans la piste » au mât chinois, Edison Acero & le Duo LYD

« Le clown fait du hors piste » Matute

« Le Globe extraterrestre ! » Obando Acero Jonathan motors

« Un 35ème anniversaire survolté ! » la troupe du cirque Arlette Gruss au grand complet

Le chapiteau du Cirque Arlette Gruss – Vision à 360 degrès

Durant l’été 2018, l’ancien chapiteau du Cirque Arlette Gruss surnommé « La Cathédrale » a laissée place à nouvel écrin tout aussi somptueux baptisé « Le Privilège ». Avec ce nouveau chapiteau fini la gène de visibilité pour les spectateurs puisque le poids de la toile est entièrement soutenu par quatre mâts extérieurs se rejoignant en un même sommet. Surplombant la coupole, l’enseigne Arlette Gruss culmine à une hauteur de trente-deux mètres.

Aujourd’hui, le nombre de chapiteaux dits « suspendus » est en hausse à travers le monde, cependant, le Cirque Arlette Gruss fait partie des seuls à utiliser ce type de matériel en tournée.

Le montage auquel sont affairés près de 70 techniciens est plus long et plus complexe qu’auparavant puisque la simple élévation synchrone des mâts ne nécessite pas moins d’une demie journée de travail.

A cela s’ajoute un nouveau défi logistique car le transport de ces mêmes mâts monopolise à lui seul deux semi-remorques.

Deux jours entiers sont ainsi nécessaires au montage de cette véritable salle de spectacle ambulante comprenant 1650 places assises.

Le nouveau chapiteau en chiffres

Poids des mâts : 12 tonnes,

Chapiteau et hall : 2 700 m²,

Hauteur totale : 30 mètres,

Diamètre : 42 mètres.

Le Cirque Gruss en chiffres

120 personnes de 14 nationalités travaillent au Cirque,

8 soigneurs (2 par espèces) et un responsable animalier,

48 convois,

superficie totale : 17 000 m² (un chapiteau de 2 700 m² + 1 village de 15 000 m²).

Infos pratiques

Adresse : Champ de Mars – Lille

Prix des places :

– Tarif réduit le jeudi 12 mars 2020 = 10€ à 27,50€

– Pack Famille (à partir de 4 personnes sauf catégorie Loges) avec tarifs préférentiels sur les séances du 13 mars 2020 à 19h30, 15 mars 2020 à 10h, 17 mars 2020 à 19h30 et 18 mars 2020 à 14h30 = Carré Or : 33,50€ (au lieu de 36,50€), Fauteuils Argents : 30,50€ (au lieu de 34,50€), Premières : 23,50€ (au lieu de 26,50€) & Secondes : 14,50€ (au lieu de 18,50€).

– Tarif normal = 14,50€ à 39,50€

– gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (par mesure de sécurité, ils devront être gardés sur les genoux)

Personnes à mobilité réduite : 23€ (pour bénéficier des places accessibles aux fauteuils roulant, il est impératif d’effectuer votre réservation à la billetterie ou par téléphone au 0812 106 406). A noter que les toilettes sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements & réservations : reservations@cirque-gruss.com ou 0812 106 406.

Offre VIP

Le personnel du Cirque Arlette Gruss vous accueille à l’entrée du cirque 45 minutes avant le début du spectacle. En compagnie d’un guide vous visiterez les installations et la ménagerie du Cirque. Accès direct à la salle de spectacle en loge d’honneur. Durant l’entracte, champagne, petits fours, boissons sans alcool pour les enfants et pop-corn dans l’espace de réception du cirque. À la fin du spectacle, en compagnie des artistes du cirque, repartez avec votre photo souvenir. Un cadeau souvenir vous sera offert au nom de la famille Arlette Gruss.

Tarifs : 69€ à 95€

Réservation de l’Offre VIP sur le site du Cirque Arlette Gruss >>> cliquez ici !!!

Codes promotionnels

2 parkings payants (820 places au total) se trouvent juste à côté du Cirque Arlette Gruss :

– Champ de Mars – Liberté

– Champ de Mars – Petit Paradis

Plus d’infos sur ces parkings (tarifs…) dans notre article

