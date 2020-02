Le 14 février 2020, la gare de Lille Flandres propose d’offrir un chêne qui viendra reboiser la forêt domaniale de Nieppe

Le vendredi 14 février 2020, à l’occasion de la Saint-Valentin, la gare de Lille Flandres propose d’offrir un chêne qui viendra reboiser la forêt domaniale de Nieppe, touchée par la maladie, via un don à l’ONF, partenaire de l’opération.

Pour chaque arbre acheté, SNCF Gares & Connexions financera la replantation d’un autre arbre. Un stand sera mis en place en gare de Lille Flandres, de 12h à 20h, dans le hall face aux voies 3 & 4. Les voyageurs et les passants qui souhaitent réaliser un don seront invités à se rendre sur le site de l’ONF (cliquez ici !!!) pour confirmer leur promesse de don. Le prix d’une plantation d’arbre est de 10€, défiscalisable (équivalant à 3,40€).

Fonds de dotation ONF-AGIR pour la Forêt

Le fonds de dotation ONF-Agir pour la forêt a pour vocation de recueillir les dons privés d’entreprises et de particuliers, au service de la forêt publique. Le fonds ONF-Agir pour la forêt intervient dans six domaines prioritaires : planter pour demain, agir pour la biodiversité, agir et prévenir les risques naturels, agir pour l’accueil du public, agir pour le patrimoine historique et culturel, et innover. Dans un contexte de défi exceptionnel d’urgence climatique et de perte de biodiversité, il permet à tous les acteurs de la société de s’engager au profit de la forêt.

Source & Photo : DR – © TER Hauts-de-France