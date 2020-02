La tournée Stars 80 : Une Autre Histoire le 30 avril 2020 à Douai, le 01 mai 2020 à Saint Omer, le 02 mai 2020 à Dunkerque & le 28 mai 2020 à Lille

La tournée Stars 80 : Une Autre Histoire passera le jeudi 30 avril 2020 à 20h à Gayant Expo de Douai, le vendredi 01 mai 2020 à 20h au Sceneo de Saint Omer, le samedi 02 mai 2020 à 20h au Kursaal de Dunkerque & le jeudi 28 mai 2020 à 20h au Zénith de Lille.

Stars 80 : Une Autre Histoire

Les artistes emblématiques des tournées Stars 80 forts de plus de 4 500 000 millions de spectateurs, Sabrina, Jean-Luc Lahaye, Zouk Machine – Christiane, Émile & Images, Mario et jean Louis, Début de Soirée – William, Joniece Jamison, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler, Phil Barney, Alec Mansion, Laroche Valmont, annoncent pour cette nouvelle décennie une tournée commune Stars 80 initialement baptisée Party 80.

Cette tournée fera une centaine d’arrêts en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Sur scène les artistes interpréteront leurs plus grands titres et reprendront pour votre plus grand plaisir en duo et/ou en groupe les titres qui ont marqué cette décennie que sont les années 80.

Ce nouveau show gardera son ADN, énergique, joyeux et festif.

Les chanteurs se produiront sur scène avec leurs musiciens, danseurs et choristes. Le spectacle sera une immersion au cœur des moments forts de cette décennie pour le plaisir de tous.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 32,80€ et 59,80€.



Source : Nuits d’Artistes / Photos et images : DR / © Cheyenne Productions