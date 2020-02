Kids Parc, le parc d’attractions et de loisirs éphémère revient à Lille Grand Palais du 17 au 23 février 2020

Kids Parc, le parc d’attractions et de loisirs éphémère, couvert et chauffé est de retour du 17 au 23 février 2020 à Lille Grand Palais. Une 9ème édition qui sera riche en nouveautés et en amusements ! Durant 7 jours, Lille Grand Palais devient un immense terrain de jeux de 15 000 m² pour toute la famille. Kids Parc, c’est plus de 40 jeux et attractions accessibles avec un billet d’entrée unique. Cette édition sera dédiée aux défis sportifs. Un événement organisé par Lille Grand Palais et Europ Event.

Zoom Sur une nouveauté de kids parc : le parcours BMX

Vos enfants sont de vrais acrobates ? Initiez les au BMX avec le parcours créé par le Comité Hauts de France de Cyclisme. 400 m² de piste aménagée pour un amusement assuré ! Cette belle activité sportive est ouverte aux cyclistes en herbe tous les jours de 11h à 18h. Pour leur sécurité vos enfants sont encadrés par des professionnels, les casques et les protections sont fournies sur place. A noter que les vélos sont prêtés sur place.



Infos pratiques

Horaires

En semaine : 11h à 18h

Samedi et dimanche : 10h à 18h

L’entrée au parc est interdite aux mineurs non accompagnés et aux adultes seuls.

Tarifs

Entrée journée enfant (- 14 ans) : 11€ / 9€ en prévente sur kidsparc.fr

Entrée journée adulte ( + 14 ans) : 4€

Pass 2 jours enfant (- 14 ans) : 14€

Pass 2 jours adulte (+ 14 ans) : 7€

Gratuit pour les moins de 80 cm

Pack anniversaire – 8 personnes : 54€

Pack anniversaire – 10 personnes : 72€

Pack anniversaire – 13 personnes : 90€

Offres spéciales CE/ groupes sur réservation : 8€

Centres de loisirs : 7€

Espace restauration sur place

Vestiaire sur place à 1€.

Kids Parc Lille

Lille Grand Palais – 1 boulevard des Cités Unies – 59777 Euralille

Site internet de Kids Parc 2020

Sources et images : DR – © Lille Grand Palais / Europ Event