Kids Parc est de retour à Lille Grand Palais du 17 au 23 février 2020

Kids Parc, le parc d’attractions et de loisirs éphémère, couvert et chauffé est de retour du 17 au 23 février 2020 à Lille Grand Palais. Une 9ème édition qui sera riche en nouveautés et en amusements ! Durant 7 jours, Lille Grand Palais devient un immense terrain de jeux de 15 000 m² pour toute la famille. Kids Parc, c’est plus de 40 jeux et attractions accessibles avec un billet d’entrée unique. Cette édition sera dédiée aux défis sportifs. Un événement organisé par Lille Grand Palais et Europ Event.

Kids Parc 2020 propose :



Des jeux adaptés aux tout-petits, dès 2 ans, pour les accompagner dans leur motricité comme des baby-toboggan ou des piscines à balles.

Des gonflables thématiques. Le Bart’s slide, absent l’année dernière, fait son grand retour pour avaler les plus aventuriers.

De nombreux parcours aventures semés d’obstacles. Avec en nouveauté le parcours Xtreme Adrénaline Run. Une course d’obstacles unique en Europe, avec ses 70 mètres de challenges accessibles aussi aux adultes les plus téméraires !

De nouveaux murs d’escalade pour encore plus de sensations.

A découvrir aussi le petit train enchanté, le carrousel, le mini-golf, les tables de ping-pong, le baby-foot, le billard pour pieds…

Retrouvez au sein de Kids Parc de nouvelles animations sportives :

Des challenges et initiations au mini-triathlon et au décathlon avec Lille Métropole Athlétisme.

Des cours d’initiation au BMX dès 6 ans avec le Comité Hauts de France de Cyclisme.

Des parcours en draisiennes, trottinettes ou vélos, y compris pour les adultes avec des vélos électriques ou pliants.

Retrouvez au sein de Kids Parc de nouvelles animations sportives :



Kids Parc s’associe cette année avec les Parcours du cœur qui proposera des ateliers de sensibilisation pendant toute la durée du parc : gestes qui sauvent, sensibilisation à une alimentation plus saine, conseils en prévention pour apprendre à bouger mieux.

Le roboticsLab proposera également des ateliers de construction pour les 6/14 ans. Pour apprendre à réaliser et à programmer des robots, voitures, avions ou détecteurs de séisme, qui réagissent au doigt et à l’oeil.

Angelina en dédicace – Mercredi 19 février 2020 à 13h30

A seulement 10 ans, Angelina remporte The Voice Kids 2017 avec Patrick Fiori pour coach. En 2018, elle finit

deuxième au concours de l’Eurovision Kids, avec sa chanson « Jamais sans toi ». Un classement historique pour la France, puisque cela faisait 27 ans qu’il n’y avait pas eu un tel succès à l’Eurovision pour notre pays ! En 2019, elle sort son premier album «Ma voie», donc le clip «maman me dit» a déjà été vu plus de 28 millions de fois sur youtube !

Infos pratiques

Horaires

En semaine : 11h à 18h

Samedi et dimanche : 10h à 18h

L’entrée au parc est interdite aux mineurs non accompagnés et aux adultes seuls.

Tarifs

Entrée journée enfant (- 14 ans) : 11€ / 9€ en prévente sur kidsparc.fr

Entrée journée adulte ( + 14 ans) : 4€

Pass 2 jours enfant (- 14 ans) : 14€

Pass 2 jours adulte (+ 14 ans) : 7€

Gratuit pour les moins de 80 cm

Pack anniversaire – 8 personnes : 54€

Pack anniversaire – 10 personnes : 72€

Pack anniversaire – 13 personnes : 90€

Offres spéciales CE/ groupes sur réservation : 8€

Centres de loisirs : 7€

Espace restauration sur place

Vestiaire sur place à 1€.

Kids Parc Lille

Lille Grand Palais – 1 boulevard des Cités Unies – 59777 Euralille

Site internet de Kids Parc 2020

Sources et images : DR – © Lille Grand Palais / Europ Event