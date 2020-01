International Lille Tattoo Convention à Lille Grand Palais du 17 au 19 janvier 2020

Du 17 au 19 janvier 2020, Lille Grand Palais accueillera la 5ème édition de l’International Lille Tattoo Convention dans un hall de plus de 10 000 m². Depuis sa première édition en 2016, le salon accueille de nombreux artistes tatoueurs venus du monde entier : France, Belgique, Italie, Espagne, Suède mais aussi Chine, Chili, Mexique, Hawaï, Russie, Taïwan… Cet événement unique, organisé par Lille Grand Palais et Millenium, rassemble une sélection de 350 artistes tatoueurs qui présentent leur art et vous tatouent sur place (vous pouvez demander un rdv par mail – voir directement sur le site du salon). Cette 5ème édition, riche en nouveautés, sera tournée vers les cultures urbaines.



Qu’est ce qu’une convention du tatouage ?

Une convention est avant tout la réunion de tous les passionnés de tatouages qui souhaitent faire partager au plus grand nombre leur courant artistique. Les meilleurs tatoueurs du moment seront présents pour accueillir les tatoués les plus chevronnés, les habitués du milieu, les amoureux de l’art corporel; mais également les familles, les curieux, les personnes en quête d’un tatouage unique et les indécis prêts à franchir le pas ce week-end.

Tous les styles de tatouages sont-ils représentés ?

Oui, « old school », graphique, très en vogue actuellement, « réalisme », ancestral, « japonais », « maori » et « néo-traditionnel », tous les styles de tatouage seront représentés. Découvrez cette année, en exclusivité les techniques ancestrales du tatouage. Rencontrez les références du tatouage traditionnel comme Suluape Pili Mo’o (Hawaï), Durga Tattoo (Île de Bornéo) et Colin Dale (Copenhague).

Liste des artistes-tatoueurs sur le site de l’International Lille Tattoo Convention

L’International Lille Tattoo Convention, c’est aussi de nombreuses animations

Tout au long du week-end, la culture urbaine animera les allées de la convention.

Au pro gramme : street art, graffiti, hip-hop et break dance. Un village de créateurs, influencés par la culture tattoo, s’installera également parmi les exposants marchands : sérigraphies, stickers, bijoux, pièces de collections et artisanat.

Des concours thématiques récompenseront les meilleurs tatouages, grâce à un jury d’exception (composé de Dodie, Perry Rule et Ludo La Main Bleue)



Des concerts compléteront l’offre de la convention. Il y en aura pour tous les goûts !

Soirée étudiante (DJ, bar à cocktails & break dance battle) le vendredi 17 janvier 2020 de 19h à 23h.

Programmation sur le site de l’International Lille Tattoo Convention

Infos Pratiques

Dates :

Vendredi 17 janvier 2020 : de 14h à 23h

Samedi 18 janvier 2020 : de 11h à 23h

Dimanche 19 janvier 2020 : de 11h à 20h

Lieu :

Lille Grand Palais

1, Boulevard des Cites-Unies

59777 Euralille

Tarifs :

Pass Journée vendredi 17 janvier 2020 : 10€

Pass Journée samedi 18 ou dimanche 19 janvier 2020 : 15€

Pass 3 jours : 25€

Pass Journée tarif étudiant : 10€ (sur présentation d’un justificatif) / 5€ pour le vendredi de 19h à 23h – soirée étudiante (uniquement sur internet)

Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés

Plus d’infos : lilletattooconvention.com

Source : Lille Grand Palais / Images : DR – © Millenium & Lille Grand Palais