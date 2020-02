Idées sorties à Lille pour les Vacances d’Hiver 2020

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour ces vacances scolaires !!!

Lille Neige*

Jusqu’au 01 mars 2020, Lille Neige vous propose : patinoire (700 m² dont 150 pour les enfants de moins d’1m10), pistes de luge, curling, simulateurs de ski & de snowboard, trampolines, jeux gonflables, karting à pédales, mini-golf, tennis de table, baby-foot, espace enfants, boite à livres en libre service, concerts et animations proposés par RFM…

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas

Horaires :

– du lundi au vendredi : de 14h à 20h

– samedi & dimanche : de 12h à 19h

Tarifs :

– Entrée gratuite dans le village

– Accès patinoire :

> Tarif réduit (Pass Sport, Pass Enfant, Pass Senior et Pass Lille & Moi) : 0,70€

> Tarif normal : 3,65€

> Gratuit pour les détenteurs d’un Pass Neige, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les patineurs de la dernière séance.

Découvrez notre article sur Lille Neige 2020

* en fonction des conditions climatiques.

Kids Parc

Du 17 février au 23 février 2020, Kids Parc, le parc d’attractions et de loisirs éphémère, couvert et chauffé est de retour. Une 9ème édition qui sera riche en nouveautés et en amusements ! Durant 7 jours, Lille Grand Palais devient un immense terrain de jeux de 15 000 m² pour toute la famille. Kids Parc, c’est plus de 40 jeux et attractions accessibles avec un billet d’entrée unique. Cette édition sera dédiée aux défis sportifs. Un événement organisé par Lille Grand Palais et Europ Event.

Lille Grand Palais

1, Boulevard des Cités Unies à Lille

Horaires :

– en semaine de 11h à 18h

– les week-ends de 10h à 18h

Tarifs :

– Entrée journée enfant (- 14 ans) : 11€ / 9€ en prévente sur kidsparc.fr

– Entrée journée adulte ( + 14 ans) : 4€

– Pass 2 jours enfant (- 14 ans) : 14€

– Pass 2 jours adulte (+ 14 ans) : 7€

– Gratuit pour les moins de 80 cm

L’entrée au parc est interdite aux mineurs non accompagnés et aux adultes seuls.

Découvrez notre article sur Kids Parc 2020

Parc d’Attractions « Cita-Parc »*

Réouverture à partir du samedi 15 février 2020 à 11h. Le parc d’attractions « Cita Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Cita Parc

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : tous les jours des vacances de 11h à 19h

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

Horaires d’ouverture >>> voir sur le site de Cita Parc

Site internet de Cita-Parc

Découvrez notre article sur Cita-Parc

* en fonction des conditions climatiques.

Zoo de Lille*

Réouverture à partir du samedi 15 février 2020 à 10h. A 10 minutes à pied du cœur de la ville de Lille, le Zoo de Lille présente une centaine espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au rhinocéros et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Tarif : gratuit

Horaires :

– en semaine : 10h à 17h

– week-end et jours fériés : 10h à 17h

– fermé le mardi

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture des portes.

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / un Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Découvrez notre article sur la réouverture du Zoo

* en fonction des conditions climatiques.

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin*

Juste derrière le casino Barrière de Lille se trouve la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin. La ferme permet à tous la découverte des animaux et plantes de la ferme, en particulier des races et variétés régionales. Elle propose de nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sensibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional. Les animaux présents à la ferme : ânes, cochons, vaches, chèvres, lapins, poules…

Ferme Pédagogique Marcel D’Hénin

14, rue Eugène Jacquet

Tarif : gratuit

Horaires :

– du mardi au vendredi : 9h30 à 17h

– week-end : 10h à 12h30 & de 14h à 17h

* en fonction des conditions climatiques.

Palais des Beaux Arts de lille

Durant les vacances d’Hiver, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose de nombreuses activités : visite atelier, leçon d’art, pas de vacances pour le loup !…

Visite Atelier – A partir de 6 ans

Visitez en famille les galeries du musée puis jouez les artistes en atelier…

Jour : dimanche 23 février 2020 de 15h30 à 17h30

Tarifs : 4 € + droit d’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans

Mets ton Loup ! – A partir de 4 ans

Animations autour des émotions et des expressions puis fabrication de masques

Jours : vendredi 21 février & mercredi 26 février 2020 de 14h30 à 16h

Tarifs : 7€/ 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

C’est le Carnaval ! – A partir de 4 ans

Atelier de dessin et écoute des histoires sur le costume. Viens-déguisé !

Jour : vendredi 28 février 2020 de 14h30 à 16h

Tarifs : 7€/ 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

Pas de vacances pour le Loup ! – A partir de 3 ans

Partez à la recherche du loup à roulettes et découvrez les œuvres en vous amusant !

Jours : dimanche 16 février & dimanche 01 mars 2020 de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30

Tarif : 7€ / 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Sans réservation

Visite Presto

Passez 30 minutes en tête à tête avec une œuvre ..et un guide !

Jours : mercredi 19 février & mercredi 26 février 2020 de 12h30 à 13h

Tarifs : 5€/ 1€

Durée : 30 minutes

Leçon d’Art

Profitez d’un regard approfondi sur une thématique d’histoire de l’art…

Jours : jeudi 20 février & jeudi 27 février 2020 de 14h30 à 15h30

Tarifs : 8€/ 4€

Visite d’Exception

Visitez la salle des plans-reliefs vitrines ouvertes

Jour : jeudi 27 février 2020 de 18h à 19h

Tarifs : 8€/ 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

Palais des Beaux-Arts de Lille

Place de la République

Jours et horaires d’ouvertures :

– lundi de 14h à 18h,

– mercredi au dimanche de 10h à 18h,

– mardi 24 décembre 2019 & mardi 31 décembre 2019 de 10h à 17h

– fermé le mercredi 25 décembre 2019 & le mercredi 01 janvier 2020

Site internet du Palais des Beaux-Arts de Lille

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Durant les vacances, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille propose des activités pour toute la famille.

Lundi 17 février 2020 de 10h30 à 12h (duo adulte/enfant de 9 à 12 ans)

Lundi 17 février 2020 de 10h30 à 12h (duo adulte/ado de 13 à 16 ans)

Atelier gravure

Un atelier adulte-enfant pour apprendre la gravure sur linoléum. Avec vos enfants ou petits-enfants, partagez un moment ensemble autour d’une initiation à la gravure sur linoléum. Petits et grands trouveront leur bonheur en repartant avec leur création et des souvenirs.

Tarif : 3€ (entrée du musée comprise)

Réservation et inscriptions par téléphone : 03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Amandine Dumay : adumay@mairie-lille.fr . Nombre de places limitées.

Jeudi 20 février 2020 à 10h & à 11h

Il était une fois…

Découvrez les thématiques de l’exposition Liaisons Vitales lors d’une séance de lecture pour les 3-6 ans au musée. Une occasion de s’évader, de rêver et de s’émerveiller en lecture autour de l’exposition Liaisons Vitales.

En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des médiathèques de la Ville de Lille.

Tarif : droit d’entrée du musée

Réservation et inscriptions par téléphone :03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Sophie Di Nallo, médiatrice : sdinallo@mairie-lille.fr



Vendredi 21 février 2020 de 10h30 à 11h30 (duo adulte/enfant de 4 à 7 ans)

Atelier pochoirs

Réalisez un papillon en peinture par superposition de pochoirs. Une matinée créative avec vos enfants ou petits-enfants, pour partager une activité pendant les vacances scolaires.

Tarif : 3€/personne (entrée du musée comprise)

Réservation et inscriptions par téléphone : 03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Amandine Dumay : adumay@mairie-lille.fr



Lundi 24 février 2020 de 10h30 à 12h (duo adulte/enfant de 9 à 12 ans)

Lundi 24 février 2020 de 10h30 à 12h (duo adulte/ado de 13 à 16 ans)

Atelier pochoirs

Réalisez un papillon en peinture par superposition de pochoirs. Une matinée créative avec vos enfants ou petits-enfants, pour partager une activité pendant les vacances scolaires.

Tarif : 3€/personne (entrée du musée comprise)

Réservation et inscriptions par téléphone : 03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Amandine Dumay : adumay@mairie-lille.fr



Mercredi 26 février 2020 de 10h30 à 12h (duo adulte/ado de 13 à 16 ans)

Rencontre naturaliste – Liaisons Vitales – A partir de 7 ans

En lien avec l’exposition Liaisons Vitales, découvrez l’entraide dans le monde animal de notre région à travers une projection commentée de photos.

Tarif : 2€ + droits d’entrée du Musée

Réservation et inscriptions par téléphone : 03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Sophie Di Nallo : sdinallo@mairie-lille.fr. Nombre de places limitées.

Vendredi 28 février 2020 de 10h30 à 11h30 (duo adulte/enfant de 4 à 7 ans)

Atelier pochoirs

Réalisez un papillon en peinture par superposition de pochoirs. Une matinée créative avec vos enfants ou petits-enfants, pour partager une activité pendant les vacances scolaires.

Tarif : 3€/personne (entrée du musée comprise)

Réservation et inscriptions par téléphone : 03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Amandine Dumay : adumay@mairie-lille.fr



Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

Durant les vacances, le Musée de l’Hospice Comtesse de Lille propose des activités pour les enfants.

Mercredi 19 février 2020 de 14h30 à 16h

Visite-atelier : Épate la galerie ! – 7 à 11 ans

Après une découverte des portraits du musée sous toutes leurs faces, les enfants se retrouvent en atelier et réalisent au fusain ou au pastel tendre, leur portrait chinois. Le bon moment pour épater la galerie !

Tarif : 5€

Réservation : 03 28 36 84 01 ou par mail : mhc-reservations@mairie-lille.fr

Mercredi 26 février 2020 de 14h30 à 16h

Visite-atelier : la Fabrique des Monstres

Feuillets et fusain à la main, les enfants sont guidés sur les traces d’un bestiaire fabuleux au travers des collections du musée et d’histoires merveilleuses. Regroupés en atelier, ils sont invités à créer leur propre animal fantastique.

Tarif : 5€

Réservation : 03 28 36 84 01 ou par mail : mhc-reservations@mairie-lille.fr

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille

