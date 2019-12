Grève SNCF ce samedi 14 et ce dimanche 15 décembre 2019

Suite à un mouvement interprofessionnel national, la circulation des trains sera très fortement perturbée sur l’ensemble du réseau le samedi 14 & le dimanche 15 décembre 2019. A noter que lundi 16 décembre 2019, le service restera fortement perturbé. SNCF recommande aux voyageurs d’annuler ou de reporter leurs déplacements.

Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours au plus tard à 17h sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.

trafic régional pour la journée du samedi 14 Décembre 2019

TER : 3 circulation sur 10 dont 162 TER (69 sur le versant nord, 49 sur le versant sud et 44 trains transfrontaliers) et 69 cars de substitution,

trafic TGV et International pour la journée du samedi 14 Décembre 2019

Axe Nord : 1 train sur 6,

Intersecteurs : 1 train sur 10,

Eurostar : 9 train sur 10,

Thalys: 2 train sur 3.

trafic régional pour la journée du dimanche 15 Décembre 2019

TER : 3 circulation sur 10 dont 151 TER (55 sur le versant nord, 54 sur le versant sud et 42 trains transfrontaliers) et 32 cars de substitution,

trafic TGV et International pour la journée du dimanche 15 Décembre 2019

Axe Nord : 2 train sur 5,

Intersecteurs : 1 train sur 10,

Eurostar : 9 train sur 10,

Thalys: 2 train sur 3.

Échange / Remboursement

Pour TER, les mesures d’échange et de remboursement s’appliquent à tous les billets TER (papier* ou digitaux**) pour les voyages prévus du mercredi 04 décembre 12h au mercredi 25 décembre inclus >>> ter.sncf.com/hauts-de-france

* Pour les billet papier : échange et remboursement sans frais aux guichets jusqu’à 61 jours après la date de voyage prévue

** Pour les billets digitaux : demande d’échange et de remboursement en complétant le formulaire >>> cliquez ici

TGV Inoui et Ouigo, l’échange et le remboursement* s’effectuent avant le départ sans frais, ni surcoût, y compris pour les billets non échangeables / non remboursables.

*En gares, boutiques, agences de voyage, aux bornes libre-service, sur le site et sur l’appli OUI.sncf.

Source : SNCF