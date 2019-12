Grandes Dates 2020

Zoom Sur Lille vous propose quelques grandes dates pour cette année 2020.

World Design Capital Lille Métropole 2020

Jusqu’au 05 décembre 2020 – Métropole Européenne de Lille

Après Turin, Séoul, Helsinki, Cape Town, Taipei et Mexico, la Métropole Européenne de Lille est Capitale Mondiale du Design.

Salon de l’Étudiant

09 janvier 2020 > 11 janvier 2020 – Lille Grand Palais

Parce que le début d’année est une période cruciale pour organiser leur projet de formation, les jeunes disposent de 3 jours pour construire leur avenir professionnel. Pour se familiariser avec les différents cursus, leurs spécificités et leurs débouchés, les visiteurs sont invités à rencontrer de nombreux exposants du milieu de la formation initiale et interprofessionnelle venus présenter leurs établissements.

Tourissima – Salon du Tourisme

17 janvier 2020 > 19 janvier 2020 – Lille Grand Palais

Le salon revient avec une moisson d’idées et de découvertes pour des courts ou longs séjours. Retrouvez cette année encore de nombreux exposants qui vous présenteront leurs destinations et leurs offres spéciales salon. Vous trouverez forcément les vacances à votre goût.

Lille Neige 2020

01 février 2020 > 01 mars 2020 – Gare Saint Sauveur

Lille Neige revient avec son village vacances d’hiver composé de patinoires, de pistes de luges, d’animations autour des sports de glisse,…

Kids Parc

17 février 2020 > 23 février 2020 – Lille Grand Palais

Cet événement, qui se déroulera pendant les vacances scolaires de février, offre aux enfants l’opportunité de s’amuser toute une journée dans des structures uniques et ludiques. Ce parc d’aventures met à disposition 12 000 m² de jeux, de châteaux gonflables et d’animations pour divertir les enfants de 2 à 14 ans.

Art Up

05 mars 2020 > 08 mars 2020 – Lille Grand Palais

La 13ème édition se tourne cette année sur l’art textile avec le thème « Au fil de l’art ». Avec plus de 40 000 visiteurs chaque année, Art Up ! est le rendez-vous des amateurs d’art !

Festival du Cinéma Européen

06 mars 2020 > 13 mars 2020 – A Lille : UGC

Le Festival du Cinéma Européen propose des courts métrages à travers une compétition, jugée par un jury de professionnels. En marge de la compétition officielle, des séances thématiques et des séances jeunesse sont programmées tout au long de la semaine.

Cirque Arlette Gruss

12 mars 2020 > 18 mars 2020 – Champ de Mars

Le Cirque Arlette Gruss propose durant plus de 2h une quinzaine de numéros (animaux, clown, motos…).

Le Chti – le City Guide du Grand Lille

Mars 2020 – Place de la République

Distribution du guide des bons plans de la métropole lilloise. Profitant de tout l’espace que lui offre la Place de la République à Lille pour construire un véritable village, le Chti sera distribué à 250 000 exemplaires et accompagné de son petit frère Chtite Canaille, le guide pour les 0 à 12 ans.

SEries Mania

20 mars 2020 > 28 mars 2020

Le Festival International – Series Mania Lille Hauts-de-France est de retour ! Il réunira les meilleurs acteurs, auteurs et producteurs de séries télé.

PLAY IN CHALLENGER

23 mars 2020 > 29 mars 2020 – Tennis Club Lillois Lille Métropole

Le Tennis Club Lillois Lille Métropole organise son traditionnel Open International, premier tournoi masculin au nord de Paris.

Maker Faire Lille

03 avril 2020 > 05 avril 2020 – Gare Saint Sauveur

Maker Faire Lille change de lieu afin de présenter encore plus de makers et accueillir encore de plus de publics ! C’est renouveler l’expérience notamment à travers des animations et installations monumentales en extérieur. C’est aller à la rencontre d’un nouveau quartier (parade des makers) pour faire de Maker Faire Lille un événement encore plus riche et enrichissant !

Video MAPPING festival

03 avril 2020

Le Video Mapping Festival vous propose un nouveau parcours mapping, qui vous fera arpenter la ville de Lille à la découverte d’une vingtaine de mapping !

Foires aux Manèges de Printemps

avril 2020 – Champ de Mars

La Foire aux Manèges de Printemps propose environ 50 attractions pour petits et grands.

La Louche d’Or : festival international de la soupe

01 mai 2020 – Place de la Nouvelle Aventure

Le tour du monde de soupes dans le quartier de Wazemmes, en présence de centaines d’artistes qui créent un véritable bouillon de culture débordant des rues !

Marché aux Fleurs

Mai 2020 – Grand’Place

Une quinzaine d’horticulteurs et pépiniéristes de la région exposent et vendent sur la Grand Place.

Route du Louvre

10 mai 2020 – Avenue le Corbusier

Départ de Lille du Marathon reliant Lille à Lens.

Nuit des Musées

16 mai 2020 – Lille

Les musées lillois vous ouvrent leurs portes gratuitement une partie de la nuit. Découvrez ou redécouvrez les collections des musées lillois la nuit tombée…

Festival Wazemmes l’Accordéon

Mai 2020 – Quartier de Wazemmes

Ce festival de musiques actuelles est un événement festif et de rassemblement inter-générationnel. Un rendez-vous accordéonesques, de (re)découvertes chromatiques et de spectacles diatoniques.

Randonnée Cycliste Lille > Hardelot

31 mai 2020 – Boulevard des Cités Unies

Départ entre 7h et 8h devant Lille Grand Palais. Cette année, le parcours sera de 161 km. Le parrain de l’édition 2020 est Jean-Pierre Papin !

Lesbian Gay Bi Trans Pride

06 juin 2020 – Place de la République + Défilé dans les rues de Lille

Outre l’incontournable marche des fiertés, la Lesbian Gay Bi Trans Pride de Lille propose également un village associatif ainsi que des soirées culturelles.

Lille piano(s) festival

Juin 2020 – Orchestre Nationale de Lille (et autres lieux de la ville)

3 jours exceptionnels de piano, sous la direction de chefs invités.

Fête de la Musique

21 juin 2020- Lille

Tous les musiciens amateurs lillois sont invités à jouer aux quatre coins de la ville ! Parallèlement, les établissements culturels lillois organisent des événements et des concerts.

Festival Lille Clef de Soleil

Juillet 2020 > août 2020 – Lille

Chaque jeudi à 18h30, un concert de musique classique, par des artistes de renommée internationale. La programmation mêle les grandes œuvres du répertoire à des créations contemporaines.

Lille Plage

Juillet 2020 > août 2020 – Porte des Postes

Une plage de sable, des cabines de plage, des bassins de baignade… sont installés juste à côté du rond-point de Porte des Postes. Des animations y sont proposées tels que du cinéma en plein air, des concerts, des jeux, du fitness…

Fête Nationale

14 Juillet 2020 – Lille

Lille commémore la prise de la Bastille ! La ville pavoisée est le théâtre d’un défilé militaire le matin et d’un superbe spectacle pyrotechnique (à 23h sur le Champ de Mars).

Foire aux Manèges

29 août 2020 > 27 septembre 2020 – Champ de Mars

Avec plus de 180 attractions, la Foire aux Manèges de Lille se place au tout premier rang des fêtes foraines de France. Avis aux amateurs de sensations fortes, de foule, de barbe à papa et de pommes d’amour !

Braderie de Lille

05 septembre 2020 > 06 septembre 2020

Du samedi au dimanche : 2 jours pour tout vendre et tout acheter sur le plus grand marché aux puces d’Europe. 80 km d’étals, 8 000 vendeurs et 1 à 2 millions de visiteurs ! Sans oublier la dégustation de moules frites, qui donne lieu chaque année à un concours entre restaurants du plus haut tas de coquilles vides. Tout un spectacle !

Journées du Patrimoine

19 septembre 2020 > 20 septembre 2020 – Lille

De nombreux lieux lillois sont ouverts aux publics.

Festival International du Court Métrage

Septembre 2020 – Lille

Compétitions internationales (animation, fiction, expérimental, film très court).

Festival Cinecomedies – 3ème édition

30 septembre 2020 > 04 octobre 2020 – Lille

Ce festival international est entièrement dédié à la comédie au cinéma, sous toutes ses formes. Un événement populaire et cinéphile, favorisant le dialogue et les rencontres.

La Grande Fête Lilloise du Cirque

Octobre 2020 > novembre 2020 – Champ de Mars

Durant 2h20, le spectacle familial de la Grande Fête Lilloise du Cirque vous fera frissonner, rire et vibrer grâce aux nombreux artistes venus du monde entier.

Le Perno Festival

Novembre 2020 – Lille

Depuis 26 ans, « Le Père Noël est-il un Rocker? » est une association qui organise chaque année Le Perno Festival, un festival de musique solidaire qui se résume par l’équation : 1 place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux.

Fêtes de Fin d’Année

20 novembre 2020 > 03 Janvier 2021 – Place Rihour – Grand’Place – Place du Théâtre

En plein cœur de l’hiver, Lille étincelle et rayonne de joie de vivre ! D’un coup de baguette magique, la ville revêt ses habits de fête pour vous accueillir dans une ambiance féerique. Les chalets du Village de Noël regorgent d’idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs, tandis que la Grande Roue tourne majestueusement au milieu d’un somptueux décor et offre une vue incroyable sur la ville.

