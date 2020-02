[Festival Séries Mania 2020] Soirées, rencontres, expositions, projections, ateliers à Lille et dans la région Hauts-de-France

Du vendredi 20 mars au samedi 28 mars 2020, Lille va accueillir la 3ème édition du festival « Séries Mania ». Une occasion de découvrir des séries inédites grâce à plus de 100 projections gratuites. Cet événement porté par la Région, la MEL et la ville de Lille, soutenu par le Ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma (CNC) est dirigé par Laurence Herszberg (créatrice du Festival Séries Mania), et présidé par Rodolphe Belmer.

Séries Mania, c’est 9 jours d’animations, de culture et de fêtes dans toute la ville de Lille, sa métropole et sa région. En plus des projections proposées lors de l’événement, Séries Mania Lille offre aux festivaliers une riche programmation événementielle dans de nombreux lieux : expositions, dédicaces, soirées… viendront rythmer le festival.

Ouverture de la réservation en ligne sur www.seriesmania.com >>> à partir du 06 mars 2020



Les Événements

Le Village Festival – Tripostal de Lille



Le Village Festival by Crédit Mutuel revient au Tripostal ! Il accueille les festivaliers tous les jours du 20 au 28 mars 2020 avec un point information, la billetterie, une librairie en partenariat avec le Furet du Nord, un café, ainsi qu’un programme d’événements de 10h à 20h chaque jour : les dédicaces du Fan club, expositions, escape game, réalité virtuelle, espace éducatif, espaces immersifs et de nombreuses animations ! Et le week-end, le Village Festival by Crédit Mutuel – Le Tripostal se transforme pour accueillir les fêtes de Séries Mania !

Les soirées

Soirée d’Ouverture – La Carte Blanche d’Artus

Figure de la scène humoristique et comédien incontournable depuis son interprétation de l’un des personnages clés du Bureau des légendes, Artus propose un voyage en direction des années 1990-2000.

Au programme : DJ Set by Emmett Brown, customisation de sneakers, battle de breakdance… et Pfel & Greem (from C2C) aux platines !

Soirée de Clôture – Supe-Héros par Airnadette

Après avoir fait rire le monde entier avec sa comédie musiculte, le airband Airnadette prend les commandes du Tripostal pour clôturer cette édition 2020 du Festival avec humour… et héroïsme.

Les expositions

Une nounou (et des costumes) d’enfer

Bienvenue dans le dressing de Fran Fine ! Exposition présentée en avant-première de la grande exposition rétrospective « The Nanny’s Shmatte » à New-York en septembre 2020.

Christophe Brachet – L’art des coulisses

Si la caméra capture le mouvement, Christophe Brachet capture les émotions, le génie des acteurs et les petits instants de vie des coulisses des séries françaises.

Antoine Corbineau – séries TV : le Grand Jeu

Retrouvez les personnages, les accessoires et les intrigues, cachés dans des tableaux géants inspirés des plus grandes séries.

Futur en séries

Exposition participative suite au concours organisé par Séries Mania et Kiblind Magazine. Présentation des affiches spécialement réalisées pour Séries Mania par l’artiste Sébastien Plassard.

Les séries américaines vues par OCS : 25 ans de génériques cultes

Une projection tridimensionnelle des plus beaux génériques de séries américaines.

En partenariat avec OCS

Podcats : les séries audio

Stations d’écoute des dernières séries audio en français.

Les animations

Le Bureau des Légendes, l’Escape Game

Au cœur de la cellule de crise du Bureau des légendes, votre équipe devra gérer la disparition d’un « clandé » actuellement interrogé par le contre-espionnage russe… à Séries Mania ! Votre mission : sauver le « clandé » avant que sa légende ne tienne plus !

Les Espaces Immersifs

Le temps d’une séance photo, les festivaliers peuvent prendre place dans des espaces immersifs revisitant les décors de leurs séries préférées. Au programme de cette édition, des décors inspirés de Rick et Morty, des Petits Meurtres d’Agatha Christie et Mr Robot…

VR Experience : l’espace de réalité virtuelle

Une sélection audacieuse et surprenante des nouvelles séries en réalité virtuelle et interactives. À découvrir grâce aux bornes équipées en masques VR.

Librairie du Village

Une librairie éphémère 100% séries proposée par Le Furet du Nord.

Le Bar du Tripostal

L’ambiance feel good d’un vrai coffee shop !

Podcast journalier du festival « Y’a quoi d’bien à Séries Mania »

L’ambiance feel good d’un vrai coffee shop !

Par la rédaction d’Allociné

Fan Club by Crédit Mutuel

Rencontres avec les acteurs des séries populaires françaises



Le Bureau des Légendes,

En Famille,

Groom,

Infidèle,

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie,

Réunions,

Un Si Grand Soleil.



Les Conférences & Rencontres

Karine Tuil

Karine Tuil, romancière, membre du Jury de la Compétition internationale.

Londres et New York en séries

Une conférence de Marion Miclet, d’après ses ouvrages « Découvrir New York » & « Londres en séries » (2019, Huginn & Muninn)

Sapés comme jadis Rencontre avec Yvane Jacob – En partenariat avec l’INA

Yvane Jacob, est historienne de la mode. Elle analyse dans Sapés comme jadis, et à travers des extraits de séries anciennes, le costume des personnages historiques.

Rencontre avec Dominique Thomas

Rencontre et dédicace avec Dominique Thomas, acteur des Petits Meurtres d’Agatha Christie, autour de son livre « Une vest de pyjama ».

Soigner son moral avec les séries – Rencontre avec Marianne Levy

Rencontre avec l’autrice Marianne Levy autour de son livre « Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne », premier livre de série-thérapie, aux éditions Pygmalion.

Les Hordes – Rencontre avec le réalisateur Jean-Claude Missian

Rencontre avec le réalisateur des Hordes (France, 1991) série d’anticipation dystopique et avant-gardiste, à l’occasion de la ressortie en DVD et Blu-Ray par Doriane Films.

Les Ateliers d’Éducation à l’Image

Dès 4 ans – Kapla en séries par le Centre Kapla Paris

Venez reproduire vos personnages de séries en Kapla !

Dès 6 ans – Dessine ta série par Merry Viersac, storyboarder

En solitaire ou à plusieurs, réalisez le storyboard d’une séquence d’un épisode de série (animation, fiction…).

Dès 8 ans – Apprenti scénariste par Canasucre Productions

À partir du jeu de cartes Story Mania spécialement conçu pour le Festival, essayez-vous au métier de scénariste de séries en improvisant une histoire originale.

Dès 8 ans – Les Lego® en série par Plein les mirettes

Revisitez différents univers de séries comme Les Simpson, Stranger Things, Game of Thrones, Friends ou The Walking Dead grâce au stop motion et au doublage.

Dès 8 ans – Ze Serie Horror Pixi Show #2 – par Cellofan’

Grouillant de références à des séries de genre comme The Walking Dead ou American Horror Story, cet atelier propose une initiation aux procédés de mise en scène et aux techniques du cinéma d’animation.

Dès 12 ans – Génération Sitcoms par les Rencontres Audiovisuelles

Après un blind test spécial sitcoms, cet atelier revient sur les origines de ce format et propose d’en comprendre les mécanismes.

Dès 12 ans – Crée ta série en 3D par Flux Studio & Léa Boos

À partir d’un scénario interactif en lien avec vos séries préférées, venez créer votre série en animation 3D : animation d’environnements, création de bruitage, animation et doublage de personnages.

Dès 12 ans – To Be Continued par l’Acap, Pôle régional Image

Tel un showrunner, venez inventer et tourner en un plan la suite d’une séquence tirée d’une série !

Dès 15 ans – Le grand détournement des séries par Les Rencontres Audiovisuelles

Quand les producteurs de deux séries différentes décident de s’unir pour un épisode, on appelle ça un « crossover ». Dans cet atelier, et grâce à la magie du montage, mélangez des extraits de séries et insérez-y votre propre voix pour créer un récit loufoque.

Dès 15 ans – Retour dans le futur des séries par Les Rencontres Audiovisuelles

En équipe, testez vos connaissances en participant à un quiz en plusieurs manches, puis pénétrez dans un décor futuriste pour réaliser une scène de l’épisode pilote d’une nouvelle série.

Au sein de ces ateliers, Séries Mania s’associe à Unis-Cité Hauts-de-France dont les jeunes du programme Volontaires Cinéma & Citoyenneté sont médiateurs auprès des publics et intègrent les équipes d’accueil du Festival.

Et aussi

Chef de file & figurant : tout savoir sur la figuration en région – par Casting Nord France et Totem Hauts-de-France

Qui ? Comment ? Quelles sont les attentes des productions ? Quelle est la rémunération ? Venez comme vous êtes ! Il n’est pas exclu qu’on fasse une photo !



Le Tripostal

Avenue Willy Brandt – Lille

Les Nuits de Séries Mania

Les Nuits des Comédies – Jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

Une sélection de comédies internationales récentes et exclusives.

Le Nouveau Siècle

17, place Pierre Mendès France – Lille

La Nuit « Watchmen » – Samedi 21 mars 2020

Watchmen (États-Unis/USA, 2019, HBO & OCS)

En partenariat avec OCS

Le plus fou des défis jamais lancés par Séries Mania à ses spectateurs pour une série pas moins folle ! Watchmen, la vision personnelle, stupéfiante de créativité et surtout très politique de Damon Lindelof de ces super héros DC Comics. Neuf épisodes de 22h à 7h30 du matin, avec photos avant et après, appel à déguisements masqués, autorisation d’amener sa couette et son oreiller et petit-déjeuner offert en fin de nuit pour les survivants !

Le Nouveau Siècle

17, place Pierre Mendès France – Lille

Séries Mania Culte

Un retour en images sur des séries cultes, populaires ou rares.

Friends

En collaboration avec Warner Bros. France

Projection spéciale, pour les 25 ans de la série, de 4 épisodes cultes restaurés en HD spécialement pour une diffusion en salle.

Police District

Vingt ans après son lancement, retour sur une série qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de séries policières françaises, plus rudes et sans fard, comme Flics ou Braquo. Séance précédée d’une rencontre exceptionnelle avec Olivier Marchal, Invité d’honneur de Séries Mania.

Série-concert – Le Prisonnier (The Prisoner)

Dans le cadre du parcours « Futur en séries » décliné en conférence et exposition, une séance spéciale de ce titre culte en série-concert donné par les étudiants de l’École supérieure de Musique et de Danse de Lille.

L’INA présente Thierry La Fronde

Le héros en collants fait son retour sur nos écrans ! En présence de la comédienne et réalisatrice Zabou Breitman, fille du créateur Jean-Claude Deret, qui viendra parler de la série très liée à l’histoire de sa famille, et présenter l’un des épisodes où elle jouait alors à peine âgée de 4 ans !



Les Conférences & Tables Rondes

Violence en politique : de quoi s’inspirent les séries ?

En partenariat avec Le Monde

En présence d’Aurélie Filippetti, Xavier Bertrand, Éric Benzekri (scénariste de Baron noir), Benjamin Charbit (coscénariste des Sauvages) et Carole Desbarats (universitaire spécialiste des séries politiques). Modérée par Franck Nouchi.

Théâtre du Nord

4, place du Général de Gaulle – Lille

Futur en séries

Conférence de Florent Fayard (auteur de l’ouvrage Le Récit dans les séries de science-fiction : de Star Trek à X-Files) qui analyse le rapport des séries au futur de l’humanité, de L’Homme qui valait trois milliards à Years and Years, en passant par Black Mirror.

Gare Saint Sauveur

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

2019, année des super héros engagés ?

Table ronde de l’ACS (Association française des Critiques de Séries). Retour sur les trois séries sensation de l’année 2019 qui déconstruisent la figure du super héros : The Boys, Batwoman et Watchmen. Animé par Delphine Rivet, présidente de l’ACS. »

UGC Ciné Cité Lille

40, rue de Béthune – Lille

Du réel à la fiction

Dialogue croisé Télérama

Croisement de points de vue et d’expériences entre Hagai Levi (Our Boys) et Jean-Xavier de Lestrade (Laëtitia) sur l’adaptation d’événements réels en séries de fiction. Animé par Émilie Gavoille de Télérama.

UGC Ciné Cité Lille

40, rue de Béthune – Lille

Autres lieux, autres événements

France Inter en direct de Séries Mania – Vendredi 20 mars 2020

France Inter se délocalisent à Lille à l’occasion de Séries Mania les émissions On va déguster (13h, en public, diffusion en différé), Popopop et Par Jupiter (16h et 17h, en public et en direct).

Théâtre du Nord

4, place du Général de Gaulle – Lille

Le Prix Vidocq 2020

À l’initiative de la Préfecture des Hauts-de-France et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Pour la deuxième année, les professionnels de la Sécurité intérieure remettent le Prix Vidocq de la Meilleure Série policière française. Le Prix Vidocq 2020 sera remis le lundi 23 mars 2020 par l’actrice principale de la série Engrenages, Caroline Proust, également membre du Jury de la Compétition internationale de Séries Mania 2020.

Celui qui se prend en photo dans le canapé !

En partenariat avec Warner Bros. Télévision

À l’occasion des 25 ans de la série, revivez le célèbre générique de Friends en vous prenant en photo dans une réplique de son mythique canapé ! Et glissez-vous dans la peau de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey. Devant la fontaine de la Grand-Place (place du Général-de-Gaulle – Grand’Place), sur la place Louise-de-Bettignies ou encore dans le parc Jean-Baptiste-Lebas, choisissez votre décor !

Le café Central Perk à Westfield Euralille

En partenariat avec Westfield Euralille & Warner Bros. Télévision

Le café préféré des héros de Friends s’invite à Westfield Euralille pendant toute la durée du Festival. Le public pourra venir y prendre la pause.

Soirée Wu-Tang Flavor, an American Saga par le Flow, Centre Eurorégional des Cutlures Urbaines

Bienvenue dans la galaxie Wu-Tang ! À l’occasion de la série américaine Wu-Tang, an American Saga, une soirée spéciale en hommage au collectif qui a changé à tout jamais la face du hip-hop international ! Dress code : noir et jaune impératifs.



Le Flow

1, rue de Fontenoy – Lille

Jeux en série – Carte Blanche aux Bars Lillois

Blind test, quiz, karaoké, tournois… Les bars lillois se mobilisent et vous invitent à passer la soirée à jouer autour de vos séries préférées.

Welsh Quiz

En collaboration avec Télérama

Des questions décalées, surprenantes ou délirantes sur les séries. Animé par Pierre Langlais et Sébastien Mauge, critiques séries à Télérama.

Bistrot de St So

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Soirée Vampire par Art Point M

En partenariat avec Acte Académie

Une nouvelle soirée inédite sur le thème du « bal des vampires ». Entrez dans une atmosphère Vampire chic et fashion, en rouge et noir et venez vous faire relooker par une équipe de coiffeurs et maquilleurs professionnels. Entrée payante.

Les séances en Région

Avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe et de la Région Hauts-de-France

Amiens – Cinéma Orson-Welles de la Maison de la Culture

Cheyenne et Lola – Présenté en Compétition française

Reprise de cette série de femmes, en présence de sa créatrice Virginie Brac et des actrices Charlotte Le Bon et Veerle Baetens (sous réserve).

Dunkerque – Studio 43

Laëtitia – Présenté en Séances spéciales

Reprise en présence de Jean-Xavier de Lestrade, créateur de la série, à Dunkerque où de nombreuses séquences ont été tournées.

Lens – Le Colisée & Wallers-Arenberg – Creative Mine

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie (France 2)

Pour fêter la fin prochaine de ce triomphe populaire, deux séances en présence de l’équipe avec le tout dernier épisode inédit et musical Mélodie mortelle, avant son prochain reboot 70s prochainement tourné à Lens.

Saint-Quentin – Le Splendid

Réunions (France 2)

Une comédie ensoleillée sur une famille de Tourcoing qui hérite soudain d’un hôtel à La Réunion où elle se rend pour reprendre en main l’établissement. En présence des comédiens Laëtitia Milot et Loup-Denis Élion.

Tourcoing – Théâtre Raymond Devos

Ils étaient dix – Présenté en Compétition française

Projection en présence d’une partie de l’équipe de cette adaptation atypique et transposée aux Caraïbes du classique d’Agatha Christie.

Les OFF de Séries Mania

Taupek, la Petite Taupe

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles – Lille

La Micro-Folie se met à l’heure des séries

Maison Folie Moulins

47, rue d’Arras – Lille

Conférence – Les Français et les séries : enquête sur leurs pratiques et leurs goûts

Science Po Lille

9, rue Auguste Angellier – Lille

Masterclass – Studio Redfrog : Mick le mini chef

L’Hydride

18, rue Gosselet – Lille

Projection-rencontre – Studios Bobbypills & Bobby Prod – Fête du Court Métrage

L’Hydride

18, rue Gosselet – Lille

Senses (Happy Hours, Japon, sortie France 2018) de Ryusuke Hamaguchi

Cinéma L’Univers

16, rue Georges Danton – Lille

Peaky’s Night

Quartier Libre

1, allée des Marronniers – Esplanade du Champ de Mars – Lille

Murder Party – L’affaire « Soleils Noir »

Musée du Louvre-Lens

99, rue Paul Bert – Lens

Université de Lille

Les références à la peine de mort chez Robert et Michelle King

Bibliothèques de l’Université de Lille

« Adapte-moi si tu peux » ou l’adaptation littéraire en série télévisée

Bibliothèques de l’Université de Lille

Les institutions politiques au prisme des séries

Bibliothèques de l’Université de Lille

Séries et politique : la sociologie politique des séries

Bibliothèques de l’Université de Lille

Warriors dans les séries : évolutions des rôles-modèles à l’écran

NL-Award : top séries néerlandophones

Journée d’étude – Le Bureau des thésards : entre fiction et réalité, décryptage des séries télévisées par la recherche

Murder Party – Séries médicales par l’association La Taverne oubliée

Dunkerque

Pavillon Noir (Black Sails, 2014-2017, Etats-Unis & Afrique du Sud) par l’association DK 7

Roubaix

Game of Ensait par l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Industries Textiles

Table ronde – De la production à la diffusion, derrière l’écran, comment ça marche ? par l’Edhec (Croix)



Tourcoing

Sérieschanges par la Médiathèque André-Malraux

Séries Mania & design sonore par le Conservatoire à rayonnement départemental



Les Muppets Orchestra par le Conservatoire à rayonnement départemental



Les Petits Meutres d’Agatha Christie – L’envers des décors par la direction du rayonnement culturel



Par Totem – Pôle Emploi Spectacle & Audiovisuel

Atelier – Gestion de l’activité des professionnels de l’audiovisuel dans le cadre de l’intermittence du spectacle



Afterwork audiovisuel en partenariat avec la Safir Hauts-de-France



