[Festival Séries Mania 2020] Compétition Internationale, Compétition Française, Panorama International…

Du vendredi 20 mars au samedi 28 mars 2020, Lille va accueillir la 3ème édition du festival « Séries Mania ». Une occasion de découvrir des séries inédites grâce à plus de 100 projections gratuites. Cet événement porté par la Région, la MEL et la ville de Lille, soutenu par le Ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma (CNC) est dirigé par Laurence Herszberg (créatrice du Festival Séries Mania), et présidé par Rodolphe Belmer.

Séries Mania, c’est 9 jours d’animations, de culture et de fêtes dans toute la ville de Lille, sa métropole et sa région. En plus des projections proposées lors de l’événement, Séries Mania Lille offre aux festivaliers une riche programmation événementielle dans de nombreux lieux : expositions, dédicaces, soirées… viendront rythmer le festival.

Ouverture de la réservation en ligne sur www.seriesmania.com >>> à partir du 06 mars 2020



Compétition Internationale

En provenance du monde entier, dix séries totalement inédites, présentées en avant-première mondiale ou internationale.

Le jury de la Compétition Internationale



Première Mondiale

Adult Material (Royaume-Uni – 2020)

– création & scénario Lucy Kirkwood

– réalisation Dawn Shadforth

– avec Hayley Squires, Siena Kelly, Kerry Godliman, Joe Dempsie, Julian Ovenden, Phil Daniels, Rupert Everett

– production Fifty Fathoms pour Channel 4

Jolène, une star du porno, mariée et mère de trois enfants est présentée à Amy, une jeune danseuse en galère débutant dans cette industrie. Comme à chaque fois, Jolène ne peut s’empêcher de prendre la jeune fille sous son aile mais très vite, la nouvelle recrue dévoile un tempérament impétueux. Et bientôt, la relation de Jolène avec cette jeune femme instable met en péril sa propre carrière, sa réputation et même sa vie de famille.

Séries Mania : Le portrait pop, dérangeant, drôle et féministe d’une femme revendiquant d’être à la fois mère de famille et actrice porno tout en protégeant les jeunes nouvelles recrues de cette industrie.

Première Mondiale

Cry Wolf (Ulven kommer – Danemark – 2020)

– scénario Maja Jul Larsen

– réalisation Pernille Fischer Christensen, May El-Toukhy, Samanou Sahlsrtrøm, Niclas Bendixen

– avec Bjarne Henriksen, Peter Plauborg, Christine Albeck Børge

– production DR Drama pour DR

Holly, une adolescente de 14 ans, rédige en classe une rédaction dans laquelle elle décrit le climat de violences que son beau-père leur fait subir, chez elle, à la maison. Convaincu par son histoire, Lars, le travailleur social à qui l’affaire est confiée, décide de placer Holly et son jeune frère Theo en foyer d’accueil. Quand les parents continuent de nier en bloc ce témoignage qu’ils considèrent comme un acte de rébellion de leur adolescente de fille envers eux, Lars s’en trouve déstabilisé. Qui dit la vérité ? Jusqu’à quel point une famille peut-elle accepter de se déchirer ? Et faut-il toujours croire ce que disent les enfants ?

Séries Mania : Un drame social qui pose la question du doute sur la véracité de la déposition d’une collégienne qui accuse son beau-père de violences.

Première Mondiale

Dérapages (Inhuman Resources – France – 2020)

– scénario Pierre Lemaitre, Perrine Margaine librement adapté du roman Cadres noirs de Pierre Lemaitre

– réalisation Ziad Doueiri

– avec Éric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz, Gustave Kervern, Alice de Lencquesaing, Louise Coldefy, Nicolas Martinez, Xavier Robic, Adama Niane

– musique Éric Neveux

– production Mandarin Télévision, ARTE France

– diffusion ARTE, Netflix

Alain Delambre est un cadre senior usé et humilié par six années de chômage. Lorsqu’une entreprise prestigieuse retient enfin sa candidature, il est prêt à trahir son épouse, voler ses filles, frapper son gendre et même participer à un jeu de rôle sous la forme d’une prise d’otages, certain que s’il est embauché, tout lui sera pardonné. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Séries Mania : Un thriller social adapté du roman de Pierre Lemaitre sur un cadre chômeur humilié, interprété par Éric Cantona.

Première Mondiale

Little Birds (Royaume-Uni – 2020)

– création & scénario Sophia Al-Maria adapté du roman de Anaïs Nin

– réalisation Stacie Passon

– avec Juno Temple, Yumna Marwan, Hugh Skinner, Raphael Acloque, Jean-Marc Barr, David Costabile, Amy Landecker, Rossy de Palma, Kamel Labroudi, Nina Sosanya, Matt Lauria

– production Warp Films pour Sky

1955. Lucy Savage, une jeune héritière new-yorkaise fraîchement débarquée à Tanger, retrouve son jeune fiancé, Hugo, impatiente de débuter leur union. Quand elle réalise que son futur époux ne l’accueille pas avec la ferveur attendue, elle décide de partir à l’aventure, dans une quête des sens et d’indépendance, au cœur d’une ville dont l’emprise coloniale décline.

Séries Mania : Une esthétique singulière pour l’adaptation d’une nouvelle d’Anaïs Nin sur l’éveil à la sensualité, dans les années 7960, d’une jeune Américaine de la communauté internationale de Tanger.

Première Mondiale

Moloch (France & Belgique – 2020)

– création & réalisation Arnaud Malherbe

– scénario Arnaud Malherbe, Marion Festraëts

– avec Olivier Gourmet, Marine Vacth, Marc Zinga, Arnaud Valois, Alice Verset, Soufiane Guerrab, Julie Anne Roth, Olivier Bodart, Babetida Sadjo, Jan Hammenecker, Carole Trevoux

– musique Flemming Nordkrog

– production Calt Studio, ARTE France, Belga Productions

– diffusion ARTE

Dans une ville du bord de mer, industrielle et labyrinthique, des inconnus s’enflamment brutalement, sans raison apparente. Suicides ? Meurtres ? Phénomènes surnaturels ? Sur les murs de la ville, comme une signature, vont s’étaler six lettres de feu : « MOLOCH ». Louise, une jeune journaliste ambitieuse et instable, et Gabriel, un psychiatre endeuillé, vont mener l’enquête.

Séries Mania : Après Chefs, la nouvelle création d’Arnaud Malherbe, superbement mise en images, sur un mystère inexpliqué qui convoque le genre fantastique mêlé à des questions sociales et psychanalytiques.

Première Mondiale

No Man’s Land (France, Israël, Belgique – 2020)

– création Maria Feldman, Eitan Mansuri, Amit Cohen, Ron Leshem

– scénario Amit Cohen, Ron Leshem en collaboration Xabi Molia

– réalisation Oded Ruskin

– avec Félix Moati, Mélanie Thierry, Souheila Yacoub, James Floyd, Dean Ridge, Jo Ben Ayed et James Purefoy

– musique Rutger Hoedemaekers

– production Haut et Court TV, Masha Production, Spiro Films en coproduction avec ARTE France, Versus Production en association avec Hulu et Fremantle (UK)

– diffusion ARTE, Hulu

Entre drame familial et thriller d’espionnage, la série internationale No Man’s Land nous entraine dans la quête, en plein conflit syrien et aux côtés des combattantes kurdes, d’un jeune Français à la recherche de sa sœur présumée morte. Un regard singulier et intime sur les événements tragiques aux répercussions mondiales que connaît cette région du monde.

Séries Mania : Sur les pas d’un jeune Français à la recherche de sa soeur disparue, une incursion inédite en série dans les rangs des combattantes kurdes contre Daesh en Syrie. Prix du Meilleur Projet au Forum professionnel de Séries Mania en 2017, sous le titre Fertile Crescent.

Première Mondiale

Patria (Espagne – 2020)

– création & scénario Aitor Gabilondo adapté du roman de Fernando Aramburu

– réalisation Félix Viscarret, Óscar Pedraza

– avec Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Iñigo Arambarri, Susana Abaitua, Loreto Mauleón, Eneko Sagardoy

– production Alea Media pour HBO

L’ETA vient de déposer les armes mais, pour tous, une nouvelle guerre commence : celle du pardon et de l’oubli. Bittori décide de rentrer au village, près de San Sebastiân, où a vécu sa famille et où son époux a été assassiné pour avoir tardé à s’acquitter de l’impôt révolutionnaire. Ce même village où habite toujours Miren, l’âme sœur d’autrefois, de l’époque où le fils aîné de celle-ci, activiste incarcéré, n’avait pas encore de sang sur les mains. Or le retour de la vieille femme va ébranler l’équilibre de la bourgade, mise en coupe réglée par l’organisation terroriste.

Séries Mania : Adaptation d’un best-seller évoquant, à l’échelle d’un village, les destins brisés et les blessures encore à vif du terrorisme basque malgré le dépôt des armes par l’ETA.

Première Mondiale

El Presidente (Chili – 2020)

– création & scénario Armando Bo

– réalisation Armando Bo, Natalia Beristain

– avec Andres Parra, Paulina Gaitan, Karla Souza

– production Gaumont, Fabula, Kapow pour Amazon Prime Video

Du jour au lendemain, Sergio Jadue, le jeune gérant du club de football de la petite ville de La Calera, est catapulté à la tête de la fédération sportive chilienne et accède aux plus hauts rangs de la confédération sud-américaine, fief rongé par la corruption où se côtoient millionnaires excentriques et papes du football. En 2011, ambitieux autant que naïf, Jadue se retrouve impliqué dans la spectaculaire affaire du « Fifagate », risquant d’entraîner dans sa chute le fragile château de cartes du sport le plus populaire au monde.

Séries Mania : Une farce satirique retraçant la chute de Joseph Blatter à la tête de la Fifa, par Armando Bo, Oscar 2015 du Meilleur Scénario pour Birdman.

Première Mondiale

Unorthodox (Allemagne – 2020)

– création & scénario Anna Winger, Alexa Karolinski

– réalisation Maria Schrader

– avec Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch

– production Studio Airlift, Real Film Berlin pour Netflix International

La jeune Esty Shapiro a grandi dans la communauté juive-orthodoxe de New-York. Peu de temps après ses noces arrangées avec un fils de bonne famille, Esty choque son entourage en fuyant à Berlin où elle espère refaire sa vie. À travers le prisme unique de l’expérience de cette femme, sont abordées les questions d’identité, d’émancipation et de sexualité féminine.

Séries Mania : Adaptation par la créatrice de Deutschland 83 Anna Winger de l’histoire vraie d’une jeune femme fuyant pour Berlin un mariage imposé à New York par sa communauté ultra-orthodoxe.

Première Mondiale

Valley of Tears (Israël – 2020)

– création Amit Cohen, Ron Leshem, Daniel Amsel, Yaron Zilberman, Gal Zaid, Izhar Har-Lev

– scénario Ron Leshem, Amit Cohen, Daniel Amsel, Izhar Har-Lev, Yael Hedaya, Amir Gutfreund, Yotam Yarkoni

– réalisation Yaron Zilberman

– avec Lior Ashkenazi, Aviv Alush, Lee Biran, Shahar Tavoch, Joy Rieger, Ofer Hayoun, Maor Schweitzer, Imri Biton

– production Westend Films, United King, Endemol Shine Israel pour Kan

Le 6 octobre 1973, une alliance d’États arabes, menée par l’Égypte et la Syrie, lance une attaque surprise et tente d’envahir Israël durant Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. Les faits sont racontés à travers les yeux de trois personnages, trois destins propulsés au cœur de cette bataille, toxique, addictive et absurde.

Séries Mania : Le plus gros budget historique pour une série israélienne, retraçant le traumatisme de jeunes soldats isolés lors de l’attaque surprise de la guerre du Kippour en 1973.

Compétition Française

Six séries françaises inédites présentées en avant-première en présence de leurs équipes.

Le jury de la Presse Internationale

Dov Alfon – Haaretz (Israël)

Patrick Heidmann – Spiedel Online – Faz – Süddeutshe Zeitung (Allemagne)

Sarah Hughes – The Guardian – The Observer (Royaume-Uni)

Alberto Rey – El Mundo (Espagne)

May Synnøve Rognes – Aftenposten (Norvège)

Première Mondiale

Cheyenne et Lola (France & Belgique – 2020)

– création Virginie Brac

– scénario Virginie Brac, Fanny Talmone

– réalisation Eshref Reybrouck

– avec Veerle Baetens, Charlotte Le Bon, Patrick d’Assumçao, Alban Lenoir, Lubna Azabal, Sophie-Marie Larrouy, Natalia Dontcheva

– musique Senjan Jansen

– production Lincoln TV, Orange Studio, Scope Pictures pour OCS et VRT

Sortie de prison depuis six mois, Cheyenne fait des ménages sur les feries tout en rêvant de partir pour l’Amazonie. Lola est une ravissante Parisienne, égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s’installer avec son amant. Quant Lola tue l’épouse de ce dernier, Cheyenne, témoin involontaire du crime, sait qu’elle va être accusée à cause de son casier judiciaire. Elle demande au caïd de la région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entraîner dans un dangereux jeu de dupes.

Séries Mania : La nouvelle série de Virginie Brac, sur un duo féminin flamboyant, uni face à l’adversité masculine dans un environnement lié aux trafics sur les ferrys du Nord.



Première Mondiale

La Garçonne (France 2019)

– création Dominique Lancelot d’après une idée originale de Harold Valentin & Dominique Lancelot

– scénario Dominique Lancelot, Marie-Anne Le Pezennec, Alexandra Juilhet

– réalisation Paolo Barzman

– avec Laura Smet, Grégory Fitoussi, Tom Hygreck, Lily-Fleur Pointeaux, Clément Auber, Aurélien Recoing, Jérôme Deschamps

– musique Mokadelic

– production Mother Production, Gedesel pour France 2

Paris, 1920. Accusée d’un meurtre commis par des agents de l’État, Louise Kerlac intègre la police en prenant l’identité de son frère. Grâce à ce déguisement et aux côtés de Roman Ketoff, un séduisant journaliste franc-tireur, Louise va mener l’enquête en plein cœur des nuits parisiennes des Années folles.

Séries Mania : Une série policière ancrée dans le Montparnasse des années 1920, où une jeune femme interprétée par Laura Smet, va devoir explorer le panel de ses identités féminine et masculine.

Première Mondiale

Ils étaient dix (They Were Ten) – France – 2019

– scénario Bruno Dega, Jeanne Le Gouillou adapté du roman Dix Petits Nègres, Agatha Christie

– réalisation Pascal Laugier

– avec Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, Marianne Denicourt, Romane Bohringer, Samy Seghir, Patrick Mille, Matilda Lutz, Manon Azem, Nassim Lyes Si Ahmed, Isabelle Candelier

– musique Anthony D’Amario, Édouard Rigaudière

– production Escazal Films pour M6, RTBF et RTS.

Une adaptation contemporaine du roman policier le plus vendu dans le monde. Cinq femmes et cinq hommes sont invités sur une île déserte qui abrite un hôtel de luxe. Ils vont très vite réaliser qu’ils sont coupés du reste du monde. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? Chacun a commis un meurtre. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer pour leurs crimes.

Séries Mania : Une surprenante transposition dans les Caraïbes des Dix Petits Nègres d’Agatha Christie, confiée au réalisateur de films d’horreur Pascal Laugier, avec un impressionnant casting.

Première Mondiale

Moah (France – 2019)

– création Henri Debeurme, Benjamin Rocher, Bertrand Soulier

– scénario Bertrand Soulier

– réalisation Benjamin Rocher

– avec Tigran Mekhitarian, Camille Constantin, Florent Guyot, Bruno Sanches, Victor Le Blond, Poline Kiejman, Michael Perez, Délia Espinat-Dieff

– musique Adrien Arnaud

– production Empreinte digitale pour OCS

Différent. Une mère qui s’inquiète un peu trop pour lui. Un père absent. Un chef qui n’écoute jamais ses idées. Des acolytes jaloux et méchants. Zéro perspective d’évolution. Puis il y a ce logement dans une zone à risque. Cette belle étrangère qui ne le remarque pas. Des voisins terriblement dangereux. Bref, la vie de Moah est compliquée. Et le fait que ce soit il y a 45 000 ans n’arrange pas vraiment les choses…

Séries Mania : Sans conteste l’ovni sériel de cette édition du Festival. Une série préhistorique sans dialogues ni musique, où un homme tente d’échapper à l’emprise de sa tribu anthropophage !

Première Mondiale

Parlement (Parliament) – France – 2019

– création Noé Debré

– scénario Noé Debré, Daran Johnson, Pierre Dorac, Maxime Calligaro

– réalisation Émilie Noblet, Jérémie Sein

– avec Xavier Lacaille, Liz Kingsman, Philippe Duquesne, William Nadylam, Christiane Paul, Lucas Englander, Jane Turner, Niccolo Senni, Carole Weyers

– musique François Clos

– production Cinétévé, Artémis, CineCentrum pour France.tv, Betv et WDR

Samy, un jeune assistant parlementaire, débarque à Bruxelles au lendemain du vote du Brexit. Il ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes mais espère s’en tirer grâce à son bagout. Malheureusement pour lui, il se retrouve chargé de faire adopter un amendement sur la pêche. Samy a alors six mois pour y parvenir.

Séries Mania : Une satire des coulisses de l’Union européenne par le scénariste Noé Debré qui retrace l’apprentissage des arcanes de l’institution par un nouvel assistant parlementaire.

Première Mondiale

Romance (Wonderland, the Girl from the Shore) – France – 2019

– création, scénario & réalisation Hervé Hadmar

– avec Pierre Deladonchamps, Olga Kurylenko, Pierre Perrier, Barbara Schulz, Simon Abkarian, Anne-Sophie Soldaini

– musique Éric Demarsan

– production Cinétévé pour France Télévisions

C’est l’histoire d’une femme mystérieuse, belle à en mourir. Une femme en danger. Une femme qui refuse d’aimer et d’être aimée. D’un homme qui voyage, de Paris à Biarritz, et se retrouve par amour projeté au cœur de l’été 1960.

Séries Mania : La dernière création d’Hervé Hadmar. Un thriller amoureux, musical et fantastique autour d’un casting en or mené par Olga Kurylenko et Pierre Deladonchamps.

Panorama International

Découvertes, inédits et coups de cœur réunis au sein d’un programme de quinze séries du monde entier en avant-première française, européenne ou mondiale.

Le Jury des étudiants

Ils sont sept étudiants originaires de toute la France à intégrer cette année le Jury des Étudiants à qui il revient d’élire la meilleure série parmi les 15 titres sélectionnés dans le cadre de la section Panorama International.

Première Française

22 July (22. Juli) – Norvège – 2019

– création Sara Johnsen, Pål Sletaune

– scénario Sara Johnsen, Pål Sletaune, Kjersti W. Håland, Gjyljeta Berisha

– avec Alexandra Gjerpen, Øyvind Brandtzæg, Helga Guren, Marius Lien, Ane Skumsvoll

– production NRK Drama pour NRK

Séries Mania : Une évocation chorale, documentée et respectueuse des victimes des attentats d’Oslo de 2077 et de leurs conséquences sur la société norvégienne.

Première Française

Behind the door (Saka no tochu no le) – Japon – 2019

– scénario Eriko Shinozaki adapté du roman de Mitsuyo Kakuta

– avec Ko Shibasaki, Seiichi Tanabe, Atsuko Takahata, Jun Fubuki, Miki Mizuno

– production Wowow, Telepack pour Wowow

Séries Mania : Convoquée dans un jury pour le procès d’une mère infanticide, une femme au foyer s’identifie à l’accusée poussée à bout par la traditionnelle oppression machiste et familiale.

Première Mondiale

Opération Buffalo – Australie – 2020

– création Peter Duncan, Tanya Phegan

– scénario & réalisation Peter Duncan

– avec Ewen Leslie, Jessica De Gouw, James Cromwell

– production Porchlight Films pour ABC

Séries Mania : Dans les années 1950, des militaires de l’Empire britannique déclinant effectuent des essais nucléaires en plein désert australien sans se soucier des peuplades aborigènes.

Première Mondiale

Cold Courage – Finlande & Royaume-Uni – 2020

– scénario David Joss Buckley, Brendan Foley adapté du roman de Pekka Hiltunen

– avec John Simm, Sofia Pekkari, Pihla Viitala, Arsher Ali, Peter Coonan, Caroline Goodall

– production Luminoir, Vico Films, Potemkino, Saga, Nent

– diffusion Viaplay

Séries Mania : Une série dérangeante sur un mystérieux groupe d’activistes finlandais à Londres prônant l’auto-justice contre l’extrême-droite et les violences faites aux femmes.

Première Mondiale

Commandos – Pays-Bas – 2020

– création Oscar Van Woensel, Boudewijn Rosenmuller

– scénario Oscar van Woensel, Mischa Alexander, Jochum ten Haaf, Willem Bosch, Michiel van Jaarsveld, Willem Bosch, Vincent Van Zelm, Bastiaan Kroeger, Pollo de Pimentel

– avec Werner Kolf, Teun Kuilboer, Charlotte Timmers, Charlie Chan Dagelet, Egbert Jan Weeber, Chiem Vreeken, Bilal Wahid, Kay Greidanus, Patrick Bokaba

– production NL Film & TV

– diffusion Avrotros, NPO 3

Séries Mania : Un ex-soldat néerlandais chargé de protéger un ministre nigérian replonge dans le traumatisme du massacre provoqué trois ans plus tôt pour le libérer de Boko Haram.

Première Française

The Cursed – Corée du Sud – 2020

– création & scénario Yeon Sang-ho

– avec Um Ji-won, Jeong Ji-so, Sung Dong-il, Jo Min-su

– production Studio Dragon Corporation

– diffusion TVN

Séries Mania : Écrit par le réalisateur du Dernier Train pour Busan, un thriller fantastique où une journaliste rencontre une adolescente qui a le pouvoir de jeter des sorts mortels à la demande.

Première Française

The End – Australie, Royaume-Uni – 2019

– création Samantha Strauss

– scénario Samantha Strauss

– avec Frances O’Connor, Harriet Walter, Morgan Davies, Ingrid Torelli

– production See-Saw Films pour Foxtel et Sky Atlantic

Séries Mania : La fin de vie et l’euthanasie souhaitée par une femme âgée condamnée qui se départit de toute convenance sociale. Un sujet noir abordé avec l’élégance de l’humour.

Première Française

La Jauria (The Pack) – Chili – 2019

– création Lucia Puenzo, Sergio Castro, Enrique Videla

– scénario Enrique Videla, Paula del Fierro, Leonel D’Agostino

– avec Daniela Vega, Antonia Zegers, María Gracia Omegna, Alberto Guerra, Paula Luchsinger, Mariana Di Girolamo, Lucas Balmaceda

– production Fabula, Fremantle, Kapow, TVN

– producteurs Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín

– producteurs délégués Angela Poblete, Matías Amoçain, Juan Ignacio Correa, Christian Vesper

– diffusion Amérique latine & Espagne Amazon Prime Video

Séries Mania : Un impressionnant thriller post #metoo sur des lycéennes protestant contre les abus d’un enseignant et la disparition d’une des leurs, victime d’un groupuscule masculiniste.

Première Européenne

Lucky Day (El Día de mi suerte) Pérou – 2019

– création & réalisation Daniel Vega, Diego Vega

– scénario Diego Vega, Héctor Gálvez

– avec Leónidas Urbina, Lucho Cáceres, Carlos Carlín, Pietro Sibille, Alejandra Guerra, Urpi Gibbons, Paul Vega

– production Telefónica Media Networks Latam pour Movistar

Séries Mania :Un ovni sériel réalisé par les frères Vega, ancré dans le Pérou tourmenté des années 1980 pendant lesquelles un fan sosie d’un chanteur de salsa le remplace auprès du Président dictateur.

Première Mondiale

The Minister (Radherrann) – Island – 2020

– scénario Birkir Blær Ingólfsson, Björg Magnúsdóttir, Jónas Margeir Ingólfsson

– avec Ólafur Darri Ólafsson, Aníta Briem, Þuríður Blær Jóhannsdóttir, Thor Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Elva Ósk Ólafsdóttir, Sigurður Sigurjónsson

– production Saga Film

– diffusion RUV

Séries Mania : Une série politique axée sur la figure centrale d’un nouveau Premier ministre d’une sincérité désarmante, prônant l’intérêt général et la démocratie participative.

Première Européenne

Normal – Israël – 2019

– création & scénario Lior Dayan, Asaf Korman

– avec Roi Nik, Rami Heuberger

– production Dori Media Darset pour HOT

Séries Mania : Le portait ultrasensible d’un jeune journaliste toxicomane convaincu par son père d’écrire un reportage sur l’hôpital psychiatrique où il le fait interner.

Première Française

Thin Ice (Tunn Is) – Suède, Groenland, Islande – 2019

– création Lena Endre, Søren Stærmose

– scénario Jonas Margeir Ingolfsson, Birkir Blær Ingolfsson, Johann Ævar Grimsson

– avec/with Lena Endre, Alexander Karim, Bianca Kronlöf, Iben Dorner, Angunnguaq Larsen, Nicolas Bro, Nukaka Coster-Waldau

– production Yellow Bird, Sagafilm pour TV4/C More

Séries Mania : Un thriller écologique et politique coproduit par les télévisions nordiques, dans les paysages spectaculaires des glaciers en danger du Groenland.

Première Européenne

Unchained (Matir Agunot) – Israël – 2019

– création Joseph Madmony, Tamar Kay, Davd Ofek

– scénario Joseph Madmony

– avec Aviv Avraham Alush, Avigail Atara Kovary, Ruti Bornstein, Nathan Datner, Alma Dishy, Nadav Gedalya

– production United Studios of Israel

– diffusion KAN [The Israeli Public Broadcasting Corp.]

Séries Mania : Un rabbin, chargé d’obtenir par tous les moyens auprès d’hommes mariés le Guett permettant à leurs femmes de divorcer, est amené à reconsidérer son propre couple.

Première Mondiale

Wara – Niger, Sénégal, France – 2020

– création Charli Beleteau d’après une idée originale de Magagi Issoufou Sani

– scénario Charli Beleteau, Merline Touko Tchoko, Aka Assié, Emma Sangaré, Moussa Diallo, Dialika Sané, Aissata Dème, Renaud Beauchard, Awa Ba

– avec Issaka Sawadogo, France Nancy Goulian, Maïmouna Ndiaye, Souleymane Seye Ndiaye

– musique Franck Lebon

– production MJP, Astharté & Compagnie, Raes Production pour TV5MONDE

Séries Mania : Urbaine et contemporaine, la première série africaine sélectionnée à Séries Mania. Un conte politique mis en scène par Toumani Sangaré et Oumar Diack, de l’école Kourtrajmé.

Première Française

World on Fire – Royaume-Uni

– création & scénario Peter Bowker

– avec Helen Hunt, Sean Bean, Lesley Manville, Jonah Hauer-King, Julia Brown, Zofia Wichlacx, Thomas Kot

– production Mammoth Screen, Masterpiece pour BBC One

Séries Mania : Une coproduction européenne à gros budget pour retracer année après année la Seconde Guerre mondiale à hauteur d’hommes et de femmes dans cinq pays d’Europe.

Compétition formats courts

Révélatrices des talents de demain, dix séries internationales dont les épisodes durent moins de vingt minutes et présentées en première mondiale ou internationale.

Le Jury de la Compétitions Formats Courts (en cours)

Slimana-Baptiste Berhoun – Réalisateur, scénariste, écrivain, acteur – France

Helen Bowden – Productrice – Australie

Flora Fisch Bach – Autrice-compositrice-interprète, actrice – France

Première Internationale

#martyisdead – République tchèque – 2019

– création & réalisation Pavel Soukup

– scénario Jaroslav T. Miska, Jan Stehlík

– avec Jakub Nemcok, Petra Bucková, Jan Grundman, Matej Havelka, Sára Korbelová

– production Bionaut pour Mall.Tv

Séries Mania : Un père endeuillé découvre des vidéos perturbantes sur l’ordinateur de son fils décédé dans des circonstances brutales.

Première Mondiale

18H30 (6:30 pm) – France 2019

– création, scénario & réalisation Maxime Chamoux, Sylvain Gouverneur

– avec Pauline Étienne, Nicolas Grandhomme

– musique David Sztanke, Dorothée Hannequin

– production La Blogothèque Productions, ARTE France

– diffusion arte.tv

Séries Mania : La relation au fil des semaines d’Éric et Melissa, deux collègues quittant le même bureau à la même heure pour rejoindre le même arrêt de bus.

Première Mondiale

Couronnes – France – 2020

– création & scénario Salif Cissé

– avec Salif Cissé, Steven Dagrou, Pestel, Jordan Rezgui, Soulaymane Rkiba, Aboudou Sacko, Amina Zouiten, Florence Fauquet

– musique Audionetwork

– production Golden Network pour Pickle TV

Séries Mania : Un jeune diplômé est tiraillé entre son nouveau poste et sa morale dans ce récit sur la gentrification des banlieues.

Première Mondiale

Fluide – France – 2020

– création & scénario Thomas Cadène, Joseph Safieddine

– avec Simon Thomas, Matthias Jacquin, Manon Kneusé, Pauline Clément de la Comédie Française

– musique Vale Poher

– production Kelija Productions, ARTE France

– diffusion arte.tv

Séries Mania : Une dramédie sur la fluidité du désir et les injonctions contradictoires du couple au XXIe siècle.

Première Mondiale

Laif – Mexique – 2020

– création, scénario & réalisation Luis Arenas

– avec Leonardo Ortizgris, Camila Selser, Mariana Gajá, Paloma Woolrich, Daniela Arroio, Norma Pablo, Teresa Sánchez

– production Zoología fantástica

Séries Mania : Une comédie à l’humour décapant sur un jeune homme imprévisible, irritant et attachant.

Première Mondiale

La Loi c’est la loi – Canada – 2020

– création Hugolin Chevrette, Émile Schneider

– scénario Hugolin Chevrette, Émile Schneider, Romain Dumont

– avec Émile Schneider, Hugolin Chevrette, Pascale Bussières, Benz Antoine, Mireille Brullemans, Foyolle Jean JR, Alexa-Jeanne Dubé, Jean-Nicolas Verreault, Emmanuel Schwartz, Michèle Lituac, Kimberly Hyacinthe, Anne-Marie Cadieux, Aurélie Morgane, Claires Jacques, Alain Zouvi

– production Les Productions St Laurent Web pour Télé-Québec, TV5

Séries Mania : Une satire drôle et glaçante sur les violences policières et les injustices sociales ? La voici, les Québécois l’ont faite !

Première Mondiale

Pulse (Puls) – Danemark – 2020

– création Mette Føns, Tomas Lagermand Lundme

– réalisation Mette Føns

– scénario Mette Føns, Tomas Lagermand Lundme, Christian Gamst Miller-Harris

– avec Amer Bosnjak, Albert Rudbeck Lindhardt, Vilmer Trier Brøgger, Frederik Winther Rasmussen, Isabella Møller Hansen, Viilbjørk Malling Agger, Caroline Grigo

– production Toolbox film pour TV2 Play

Séries Mania : Après Skam, une nouvelle incursion nordique dans le genre du passage à l’âge adulte, racontant l’adolescence de façon brute et poétique.

Première Internationale

Soul Food – Singapour – 2019

– création Viddsee Studios

– scénario Priscilla Goh, Christopher Fok, Sue Yin Goh

– avec Silver Ang, Lee Wok Trinh, Alexander Yue, Cai Ping Kai

– production Viddsee Studios pour Viddsee

Séries Mania : Une ode à la gastronomie singapourienne où une chef recrée le dernier repas partagé par ses clients avec leur proche disparu.

Première Internationale

El Sueño Del Pibe (The Kid’s Dream) – Argentine – 2019

– création, scénario & réalisation Fernando Milsztajn, Mariano Swi

– avec Ana Pauls, Federico Liss, Paula Grinszpan, Ignacio Saralegui, Juan Carlos Lo Sasso, Edgardo Castro

– production UN3, Palta Films pour UN3 & Cablevisión Flow

Séries Mania : Une folle histoire que n’aurait pas reniée Michel Gondry, dans laquelle une machine permet de projeter sur grand écran les rêves d’un adolescent.

Première Mondiale

What we talk about when we talk about sex – Luxembourg – 2020

– création & réalisation Catherine Dauphin

– scénario Catherine Dauphin, José Salazar

– avec Dimitri Besicovitch, Fanny Blanchard, Catherine Dauphin, Larisa Faber, Diogo Cid, Jonathan Gomis, Stefan Koutzev, Philippe Meyrer, Elsa Rauchs, Paul Robert, Charlotte Woolfe

Séries Mania : Six Européens sous un même toit, un tissu complexe de relations qui se font et se défont.

Source : Séries Mania