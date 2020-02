[Festival Séries Mania 2020] Carole Bouquet, Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Tomer Sisley, Olga Kurylenko, Rachel Griffiths (Six Feet Under)… seront présents à Lille

Du vendredi 20 mars au samedi 28 mars 2020, Lille va accueillir la 3ème édition du festival « Séries Mania ». Une occasion de découvrir des séries inédites grâce à plus de 100 projections gratuites. Cet événement porté par la Région, la MEL et la ville de Lille, soutenu par le Ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma (CNC) est dirigé par Laurence Herszberg (créatrice du Festival Séries Mania), et présidé par Rodolphe Belmer.

Séries Mania, c’est 9 jours d’animations, de culture et de fêtes dans toute la ville de Lille, sa métropole et sa région. En plus des projections proposées lors de l’événement, Séries Mania Lille offre aux festivaliers une riche programmation événementielle dans de nombreux lieux : expositions, dédicaces, soirées… viendront rythmer le festival.

Les invités d’Honneur

Chris Brancato

Shownrunner, scénariste, producteur – États-Unis

Giancarlo Esposito

Acteur – États-Unis

Hagai Levi

Scénariste, réalisateur, producteur – Israël

Jean-Xavier de Lestrade

Réalisateur, documentariste – France

Carole Bouquet

Actrice – France

Zabou Breitman

Actrice, réalisatrice – France

Olivier Marchal

Shownrunner, scénariste, réalisateur, acteur – France

Tomer Sisley

Acteur – France

L’équipe de The Eddy

Le musicien Glen Ballard

Le scénariste Jack Thorne

Les réalisatrices Houda Benyamina & Laïla Marrakchi

Le producteur Olivier Bibas

L’équipe du Bureau des Légendes

Eric Rochant

Jacques Audiard

Mathieu Kassovitz

Mathieu Almaric

Sara Giraudeau

Artus

Florence Loiret Caille

Jonathan Zaccaï

Le Jury de la compétition Internationale



Les Maîtres de Cérémonie

Ouverture – 20 mars 2020



Daphné Bürki

Animatrice télé

Lord Esperanza

Artiste invité – Rappeur

Clôture – 28 mars 2020



Alex Vizorek

Comédie, humoriste, chroniqueur radio

Ils seront présents à Séries Mania Lille*

Abu Wael, Adrien Ménielle, Aitor Gabilondo, Alban Lenoir, Amit Cohen, Anna Winger, Anne-Sophie Soldaini, Armando Bo, Arnaud Malherbe, Arnaud Valois, Artus, Axel Maliverney, Barbara Schulz, Benjamin Rocher, Carmen Kassovitz, Carole Bouquet, Caroline Proust, Charlie Bruneau, Charlotte Le Bon, Chloé Jouannet, Chris Brancato, Claire Keim, Constance Labbé, Dominique Thomas, Eli Horowitz, Elodie Frenck, Emilie Noblet, Éric Cantona, Éric Rochant, Eshref Reybrouck, Flora Fischbach, Florence Loiret-Caille, Florent Bernard, Giancarlo Esposito, Glen Ballard, Gregory Fitoussi, Hagai Levi, Helen Bowden, Hervé Hadmar, Houda Benyamina, Issaka Sawadogo, Jack Thorne, Jacques Audiard, Jeanne Savary, Jean-Xavier de Lestrade, Jérémie Sein, Jérôme Niel, Jonathan Zaccaï, Karine Tuil, Laetitia Milot, Laïla Marrakchi, Laura Smet, Louis-Denis Elion, Lucia Puenzo, Maïmouna N’Diaye, Maja Jul Larsen, Manon Azem, Maria Feldman, Maria Schrader, Marianne Denicourt, Marie Berto, Marie Lanchas, Marie Vincent, Marine Vacht, Marion Festraëts, Mathieu Amalric,

Mathieu Demy, Mathieu Kassov itz, Myra Bitout, Natalia Dontcheva, Nikola Lange, Nir Bergman, Noé Debré, Olga Kurylenko, Olivier Mag, Olivier Marchal, Paolo Barzman, Pascal Laugier, Patrick d’Assumçao, Pernille Fischer Christensen, P ierre Deladonchamps, Pierre Perrier, Rachel Griffiths, Robinson Latour, Romane Bohringer, Ron Leshem, Samuel Labarthe, Samuel Le Bihan, Samy Seghir, Sara Giraudeau, Simon Abkarian Tawfik, Simon Buisson, Slimane-Baptiste Berhoun, Sophie-Marie Larrouy, Søren Stærmose, Théo Fernandez, Théodore Bonnet, Tigran Mekhitarian, Tom Perrotta, Tomer Sisley, Veena Sud, Veerle Baetens, Vincent Tirel, Virginie Brac, Xavier Lacaille, Yaron Zilberman, Yves Pignot, Zabou Breitman, Ziad Doueiri, Zineb Triki.

* sous réserve de modifications

