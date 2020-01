Festival de Danse Hip-Hop à Lille du 24 janvier au 09 février 2020

Du vendredi 24 janvier au dimanche 09 février 2020, le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines propose le Hip Open Dance, un festival de danse hip-hop éclectique, prônant l’émergence et le partage avec les publics. Chaque hiver, Hip Open Dance rassemble autour d’une danse hip-hop qui ne sommeille jamais. Durant deux semaines, le festival investit toute la ville et vous donne rendez-vous autour de la danse hip-hop et des nouvelles écritures chorégraphiques. Au programme : spectacles, ateliers, masterclass, shows et projections.

L’édition 2020

22 compagnies : Compagnie Art-Track, Compagnie Etra, The Double Collective, Michel Onomo, Compagnie Dans6t, Compagnie Virgule, Compagnie Farid’O, Compagnie Just1kiff, Wawa l’asso, Compagnie l’Embardée, Compagnie llondzo, Compagnie Bandidas, Compagnie Jessica Noita, Lady Rocks, Pancakes Bros, Serial Stepperz, Compagnie Uzumaki, Companie Racines Carrées, Asso Black and White, Pancakes Bros, Back to the Flow, Compagnie Forward Movements.

8 lieux grands ouverts : FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Maison Folie Wazemmes, Maison Folie Moulins, Palais des Beaux-Arts de Lille, Cinéma l’Univers, Le Grand Sud, L’Hybride, Ville de Bondues

Pour tous les publics et toutes les envies :

– des masterclass pour danseurs confirmés

– des ateliers danse intergénérationnels pour s’initier

– un spectacle jeune public dès 6 ans

– des projections pour découvrir la danse sous un autre angle

– des dj sets en after pour prolonger la fête

– des battles et des shows pour les férus de performance

– des chantiers en cours pour découvrir des spectacles en création

– un lieu de vie – l’Auberge Hip-Hop – pour se rencontrer, flâner, faire une pause

Programme complet sur le site du Flow >>> cliquez ici !!!

Source et image : DR / © Ville de Lille