Du 31 mars au 09 avril 2020, l’Association ADEACT lance la 3ème édition du Festival de Théâtre « Tous en Scène »

Du mardi 31 mars au jeudi 09 avril 2020, l’Association ADEACT lance la 3ème édition du Festival de Théâtre « Tous en Scène » qui aura lieu au Théâtre du Casino Barrière Lille, La Comédie de Lille, La Boite à Rire et la Salle Le Gymnase.

Cette nouvelle édition est entièrement accessible en audiodescription et réalisée en partenariat avec plusieurs compagnies de la Métropole Lilloise afin de rendre accessible les arts du spectacle vivant !

Pour sa 3ème édition, le Festival de Théâtre « Tous en Scène » voit plus grand avec une toute nouvelle programmation artistique. Quatorze compagnies amateures vont pouvoir performer sur différentes scènes des théâtres lillois du 31 mars au 09 avril 2020.

Ils proposent des reprises mais également des pièces originales.

Au programme :

– Une soirée de sensibilisation au handicap visuel aura lieu au Flam’s. Cette soirée prendra la forme d’une mise en situation lors d’un repas dans le noir afin de proposer une expérience ludique et immersive.

– La Comédie Musicale « Capone, la chute d’un Clan » au Théâtre du Casino Barrière Lille pour ouvrir le Festival.

– Des pièces de théâtres inédites et variées (Théâtre en anglais, seul en scène, boulevard…).

– Une improvisation dans le noir par le GIT (Groupe d’Improvisation du terril) et la LILA (Ligue d’Improvisation Lilloise Amateur).

C’est une des valeurs fondatrices du Festival : l’accessibilité des théâtres à un maximum de public.

Toute la programmation est accessible en audiodescription pour les personnes en situation de handicap visuels, des tarifs attractifs pour les étudiants (entre 6€ et 12€) et des invitations envoyés aux membres d’associations solidaires pour les plus démunis.

Au programme

Mercredi 04 mars 2020 à 20h30

Soirée de sensibilisation sous forme d’un repas dans le noir au Flam’s à Lille.

Mardi 31 mars 2020 à 20h30

Comédie musicale d’ouverture « Capone, la chute d’un clan » au Théâtre du Casino Barrière Lille par l’Association ADEACT

Mercredi 01 avril 2020

A 19h : Pièce de Théâtre « Le Choix de Doris » par la compagnie L’Éclair Voyant à La Boite à Rire.

A 21h : Pièce de Théâtre « Les Boulingrin » par la compagnie La Boule de Cristal à La Boite à Rire.

Jeudi 02 avril 2020

A 19h : Pièce de Théâtre « Le Jugement Dernier » par la compagnie Grain de Sable à La Boite à Rire.

A 21h : Pièce de Théâtre « Le Bureau des Plaintes » par la compagnie Drôles de Drames à La Boite à Rire.

Vendredi 03 avril 2020

A 19h : Pièce de Théâtre « Sale affaire du Sexe et du Crime » par la compagnie Les Araignées du soir à La Comédie de Lille.

A 21h : Pièce de Théâtre « Caprice. » par la compagnie MC&M à La Comédie de Lille.

Lundi 06 avril 2020

A 19h : Pièce de Théâtre « Backstage Mayem » par la compagnie Act & Play à La Comédie de Lille. Attention, pièce en anglais

A 21h : Pièce de Théâtre « Le Dieu du Carnage » par l’Association ADEACT à La Comédie de Lille.

Mardi 07 avril 2020

A 19h : Pièce de Théâtre « Erreur des Pompes Funèbres en votre faveur » par l’Association ADEACT à La Comédie de Lille.

A 21h : Pièce de Théâtre « Oldman » par l’Association étudiante Les Neveux de Thalie à La Comédie de Lille.

Mercredi 08 avril 2020

A 19h : Pièce de Théâtre « Champagne, s’il vous plait ! » par la compagnie étudiante Entracte HEI à La Comédie de Lille.

A 21h : Improvisation dans le noir « BLIND ! » par le GIT & la LILA à La Comédie de Lille.

Jeudi 09 avril 2020 à 20h30

Match d’Improvisation entre Impro’Academy et la LITO au sein de la Salle Le Gymnase.

Infos pratiques

Tarif :

– Repas dans le Noir ! : 16€

– Comédie Musicale « Capone, la chute d’un clan » : 10€ / 12€

– Les Pièces de Théâtre : 6€ / 8€

Billets en vente sur le site du Festival Tous en Scène

Source et image : DR – © Association ADEACT